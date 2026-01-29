La Capital | Ovación | Newell's

La dura racha adversa que lleva Newell's ante Boca en la Bombonera y que la dupla querrá dejar atrás

Favio Orsi y Sergio Gómez tratarán de lograr su primer triunfo como técnicos de Newell's y cortar una serie muy negativa visitando a los xeneizes

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

29 de enero 2026 · 17:52hs
El festejo de los jugadores de Newells tras el gol de Mauricio Tevez a Boca en la Bombonera en 2014.

El festejo de los jugadores de Newell's tras el gol de Mauricio Tevez a Boca en la Bombonera en 2014.

La dupla Orsi-Gómez tendrá el próximo domingo la posibilidad de comenzar a hacer historia, sumar sus primeros tres puntos como entrenadores de Newell’s y cortar una racha importante sin victorias ante Boca en la Bombonera. Es que Newell's lleva diez partidos sin poder ganarle a Boca en condición de visitante.

Su último triunfo fue el 10 de agosto de 2014, en la primera fecha del torneo de ese año con gol de Mauricio Tevez.

Desde allí los rojinegros solamente pudieron rescatar dos puntos como visitante de los xeneizes sobre 30 unidades en juego. Porque en los últimos diez enfrentamientos en Buenos Aires, los locales ganaron ocho partidos y empataron en dos ocasiones. En estos partidos hubo solo 4 goles de Newell’s y 23 de Boca.

En el último triunfo leproso visitando a Boca en 2014, el equipo dirigido por Gustavo Raggio salió a la cancha con: Oscar Ustari; Marcos Cáceres (39' Claudio Corvalán), Leandro Fernández, Víctor López y Cristian Díaz; Raúl Hernán Villalba, Diego Mateo, Lucas Bernardi y Maximiliano Rodríguez; Mauricio Tevez (72' Víctor Figueroa) e Ignacio Scocco (87' Horacio Orzán). Quedaron en el banco: Lucas Hoyos, Guillermo Ortiz, Martín Tonso y Leandro Figueroa.

La racha negativa de Newell’s en la Boca

El 7 de junio de 2015, en el torneo de 30 equipos, el Newell’s de Carlos Picerni cayó 4 a 0. Los tantos del equipo de Rodolfo Arruabarrena fueron obra de Daniel Díaz, Sebastián Palacios Jonathan Calleri y Andrés Chávez (penal).

Leer más: Newell's o Central: cuál de los clubes rosarinos tiene más socios

Luego, el 20 de febrero de 2016, en la cuarta fecha del campeonato de ese año, la lepra fue a la Boca y cayó 4 a 1. Maximiliano Rodríguez anotó el tanto del elenco de Juan Pablo Vojvoda, mientras que Rodrigo Bentancur, Carlos Tevez, Jonathan Silva y Sebastián Palacioa hicieron los del equipo de Arruabarrena.

En la fecha 25 del torneo 2016/17, partido que disputó el 20 de mayo de 2017, los rojinegros de Diego Osella cayeron 1 a 0 ante el Boca de Guilllermo Barros Schelotto con tanto de Darío Benedetto.

Los rojinegros sufrieron su cuarta derrota seguida en la bombonera, el 22 de abril de 2018, en el marco del capítulo 24 de la Superliga 2017/18. Héctor Fértoli hizo el tanto del conjunto de Omar De Felippe mientras que Ramón Avila (2) y Cristian Pavón llegaron a la red para el equipo del mellizo Guillermo.

En la octava jornada de la Superliga 2019/20, el 28 de setiembre de 2019, igualaron 1 a 1. Los dos goles fueron de cabeza. En el primer tiempo Carlos Izquierdoz abrió la cuenta para los de Gustavo Alfaro y en complemento igualó Cristian Insaurralde para los de Frank Kudelka.

Tras la pandemia todo siguió igual

Tras la pandemia, cuatro días después del fallecimiento de Diego Maradona, el 29 de noviembre de 2020, se enfrentaron en la 5ª fecha del torneo, que a partir de ese momento comenzó a llevar el nombre del ícono de la historia del fútbol mundial. Fue 2 a 0 para el equipo de Miguel Ángel Russo contra los de Kudelka. El colombiano Edwin Cardona anotó los dos tantos xeneizes, uno de tiro libre.

Leer más: Newell's consiguió un mojón que debe ser su plataforma de despegue

Después que se vieron las caras en el Alberto J. Armando fue el 30 de noviembre de 2021, por la fecha 23 de la liga profesional 2021, cuando los conjuntos de Adrián Taffarel y Sebastián Battaglia igualaron 0 a 0. Fue el último punto leproso en la Bombonera, ya que luego sufrió tres derrotas seguidas.

Los últimos enfrentamientos

La primera fue el 24 de julio de 2023, fecha 26 de la Liga Profesional de ese año, cuando Boca venció 2 a 1 a la Lepra. Valentín Barco y Cristian Medina anotaron los tantos para el elenco de Jorge Almirón, mientras que Jorge Recalde descontó para el elenco de Gabriel Heinze.

Ese mismo año, el 12 de noviembre, en la fecha 13 de la Copa Liga Profesional, los de Heinze cayeron por 1 a 0. Miguel Merentiel, de penal, anotó para el equipo dirigido por Mariano Herrón.

Mientras que la última vez que se vieron las caras en la Bombonera, fue el 5 de octubre de 2025, en el capítulo 11 del Clausura del año pasado. Boca, que tenía como DT a Miguel Russo, pero en el banco estuvo Claudio Úbeda goleó 5 a 0 al equipo de Cristian Fabbiani. Los tantos de los locales fueron obra de Milton Giménez (2), Aytorn Costa, Brian Aguirre y Lautaro Blanco.

Noticias relacionadas
La AFA publicó un informe que ubicó a Central y Newells entre los clubes con más socios.

Newell's o Central: cuál de los clubes rosarinos tiene más socios según la AFA

Newells encara el próximo compromiso. Oscar Salomón, una de las dudas para enfrentar a Boca

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newell's tendrá dos bajas por lesión

Newells. Michael Hoyos corre con euforia a gritar el gol agónico que le dio el empate al rojinegro ante Independiente en el Coloso.

Newell's consiguió un mojón que debe ser su plataforma de despegue

Ignacio Malcorra, ex-Central, y Ever Banega, ex-Newells, se marcharon libres en este mercado de pases.

Cuántos equipos de primera tienen jugadores con pasado en Central o Newell's

Ver comentarios

Las más leídas

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newells tendrá dos bajas por lesión

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newell's tendrá dos bajas por lesión

Lo último

Tres hermanos de 6, 8 y 9 años se ahogaron en un lago en una tormenta en Texas

Tres hermanos de 6, 8 y 9 años se ahogaron en un lago en una tormenta en Texas

La dupla técnica de Newells no podrá contar ante Boca con dos titulares y su posible sustituto

La dupla técnica de Newell's no podrá contar ante Boca con dos titulares y su posible sustituto

Crimen de Jeremías Monzón: la madre de la adolescente presa, acusada de colaborar

Crimen de Jeremías Monzón: la madre de la adolescente presa, acusada de colaborar

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

La Dirección de Niñez había intervenido con una Medida de Protección Excepcional por violencia familiar que luego fue interrumpida
Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Por Martín Stoianovich

Crimen de Jeremías Monzón: la madre de la adolescente presa, acusada de colaborar
Policiales

Crimen de Jeremías Monzón: la madre de la adolescente presa, acusada de colaborar

El DJ británico John Digweed tocará gratis en el Monumento a la Bandera
Zoom

El DJ británico John Digweed tocará gratis en el Monumento a la Bandera

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?
Política

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía
Policiales

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales
La Ciudad

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newells tendrá dos bajas por lesión

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newell's tendrá dos bajas por lesión

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Ovación
La dura racha adversa que lleva Newells en la Bombonera

Por Carlos Durhand
Ovación

La dura racha adversa que lleva Newell's en la Bombonera

La dura racha adversa que lleva Newells en la Bombonera

La dura racha adversa que lleva Newell's en la Bombonera

Ignacio Ovando: Soy muy fiel a mi juego y me está dando resultados

Ignacio Ovando: "Soy muy fiel a mi juego y me está dando resultados"

La comisión directiva de Newells dio respuestas sobre el crítico presente institucional

La comisión directiva de Newell's dio respuestas sobre el crítico presente institucional

Policiales
Crimen de Jeremías Monzón: la madre de la adolescente presa, acusada de colaborar
Policiales

Crimen de Jeremías Monzón: la madre de la adolescente presa, acusada de colaborar

Quedaron presos dos acusados de una balacera con heridos en zona oeste

Quedaron presos dos acusados de una balacera con heridos en zona oeste

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñalar a su yerno en Villa G. Gálvez

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñalar a su yerno en Villa G. Gálvez

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

La Ciudad
Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Por Martín Stoianovich

La Ciudad

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Bomberos controlaron un incendio de pastizales en Circunvalación

Bomberos controlaron un incendio de pastizales en Circunvalación

Rosario hizo más de 50 mil controles de alcoholemia durante 2025: cuál es el índice de positividad

Rosario hizo más de 50 mil controles de alcoholemia durante 2025: cuál es el índice de positividad

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales

El Conicet tiene nuevo streaming en la Patagonia: de qué se trata y dónde verlo
Información general

El Conicet tiene nuevo streaming en la Patagonia: de qué se trata y dónde verlo

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales
LA CIUDAD

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales

Un muerto y un herido en un choque entre dos camiones en la ruta 34
LA REGION

Un muerto y un herido en un choque entre dos camiones en la ruta 34

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido
Policiales

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Explosión e incendio en una fábrica de la localidad bonaerense de San Fernando
Información General

Explosión e incendio en una fábrica de la localidad bonaerense de San Fernando

Creó una máquina que expende alimentos para mascotas las 24 horas
Negocios

Creó una máquina que expende alimentos para mascotas las 24 horas

Crimen de Jeremías Monzón: imputaron por amenazas al hermano de un sospechoso
La región

Crimen de Jeremías Monzón: imputaron por amenazas al hermano de un sospechoso

Di María, genio y figura en la victoria de Central ante Racing

Por Carlos Durhand
Ovación

Di María, genio y figura en la victoria de Central ante Racing

Los jóvenes quedaron solos: la Iglesia rosarina quiere debatir la baja de imputabilidad
La Ciudad

"Los jóvenes quedaron solos": la Iglesia rosarina quiere debatir la baja de imputabilidad

El tiempo en Rosario: un jueves con pocas nubes y mucho calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves con pocas nubes y mucho calor

Reforma laboral: gremios nacionales marchan a Córdoba y Rosario
Economía

Reforma laboral: gremios nacionales marchan a Córdoba y Rosario

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6
Información General

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Cuántos equipos de primera tienen jugadores con pasado en Central o Newells

Por Fermín Sánchez Duque
Ovación

Cuántos equipos de primera tienen jugadores con pasado en Central o Newell's

Campaña agrícola: la falta de lluvias enciende alertas en el sur santafesino

Por Patricia Martino

Economía

Campaña agrícola: la falta de lluvias enciende alertas en el sur santafesino

Un diputado santafesino le pidió a Milei que deje los shows musicales
Política

Un diputado santafesino le pidió a Milei que "deje los shows musicales"

Djokovic se consagró rey del fair play y terminó ganando por pura suerte
Ovación

Djokovic se consagró "rey del fair play" y terminó ganando por pura "suerte"

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas
Policiales

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas

Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: Casi que sí
Política

Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: "Casi que sí"

Murieron 15 personas al estrellarse un avión en Colombia
Información General

Murieron 15 personas al estrellarse un avión en Colombia

Se profundiza la crisis en Lácteos Verónica y no hay respuestas a los trabajadores
Economía

Se profundiza la crisis en Lácteos Verónica y no hay respuestas a los trabajadores