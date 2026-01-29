La dura racha adversa que lleva Newell's ante Boca en la Bombonera y que la dupla querrá dejar atrás

Favio Orsi y Sergio Gómez tratarán de lograr su primer triunfo como técnicos de Newell's y cortar una serie muy negativa visitando a los xeneizes

El festejo de los jugadores de Newell's tras el gol de Mauricio Tevez a Boca en la Bombonera en 2014.

La dupla Orsi-Gómez tendrá el próximo domingo la posibilidad de comenzar a hacer historia, sumar sus primeros tres puntos como entrenadores de Newell’s y cortar una racha importante sin victorias ante Boca en la Bombonera. Es que Newell's lleva diez partidos sin poder ganarle a Boca en condición de visitante.

Su último triunfo fue el 10 de agosto de 2014, en la primera fecha del torneo de ese año con gol de Mauricio Tevez.

Desde allí los rojinegros solamente pudieron rescatar dos puntos como visitante de los xeneizes sobre 30 unidades en juego. Porque en los últimos diez enfrentamientos en Buenos Aires, los locales ganaron ocho partidos y empataron en dos ocasiones. En estos partidos hubo solo 4 goles de Newell’s y 23 de Boca.

En el último triunfo leproso visitando a Boca en 2014, el equipo dirigido por Gustavo Raggio salió a la cancha con: Oscar Ustari; Marcos Cáceres (39' Claudio Corvalán), Leandro Fernández, Víctor López y Cristian Díaz; Raúl Hernán Villalba, Diego Mateo, Lucas Bernardi y Maximiliano Rodríguez; Mauricio Tevez (72' Víctor Figueroa) e Ignacio Scocco (87' Horacio Orzán). Quedaron en el banco: Lucas Hoyos, Guillermo Ortiz, Martín Tonso y Leandro Figueroa.

La racha negativa de Newell’s en la Boca

El 7 de junio de 2015, en el torneo de 30 equipos, el Newell’s de Carlos Picerni cayó 4 a 0. Los tantos del equipo de Rodolfo Arruabarrena fueron obra de Daniel Díaz, Sebastián Palacios Jonathan Calleri y Andrés Chávez (penal).

Luego, el 20 de febrero de 2016, en la cuarta fecha del campeonato de ese año, la lepra fue a la Boca y cayó 4 a 1. Maximiliano Rodríguez anotó el tanto del elenco de Juan Pablo Vojvoda, mientras que Rodrigo Bentancur, Carlos Tevez, Jonathan Silva y Sebastián Palacioa hicieron los del equipo de Arruabarrena.

En la fecha 25 del torneo 2016/17, partido que disputó el 20 de mayo de 2017, los rojinegros de Diego Osella cayeron 1 a 0 ante el Boca de Guilllermo Barros Schelotto con tanto de Darío Benedetto.

Los rojinegros sufrieron su cuarta derrota seguida en la bombonera, el 22 de abril de 2018, en el marco del capítulo 24 de la Superliga 2017/18. Héctor Fértoli hizo el tanto del conjunto de Omar De Felippe mientras que Ramón Avila (2) y Cristian Pavón llegaron a la red para el equipo del mellizo Guillermo.

En la octava jornada de la Superliga 2019/20, el 28 de setiembre de 2019, igualaron 1 a 1. Los dos goles fueron de cabeza. En el primer tiempo Carlos Izquierdoz abrió la cuenta para los de Gustavo Alfaro y en complemento igualó Cristian Insaurralde para los de Frank Kudelka.

Tras la pandemia todo siguió igual

Tras la pandemia, cuatro días después del fallecimiento de Diego Maradona, el 29 de noviembre de 2020, se enfrentaron en la 5ª fecha del torneo, que a partir de ese momento comenzó a llevar el nombre del ícono de la historia del fútbol mundial. Fue 2 a 0 para el equipo de Miguel Ángel Russo contra los de Kudelka. El colombiano Edwin Cardona anotó los dos tantos xeneizes, uno de tiro libre.

Después que se vieron las caras en el Alberto J. Armando fue el 30 de noviembre de 2021, por la fecha 23 de la liga profesional 2021, cuando los conjuntos de Adrián Taffarel y Sebastián Battaglia igualaron 0 a 0. Fue el último punto leproso en la Bombonera, ya que luego sufrió tres derrotas seguidas.

Los últimos enfrentamientos

La primera fue el 24 de julio de 2023, fecha 26 de la Liga Profesional de ese año, cuando Boca venció 2 a 1 a la Lepra. Valentín Barco y Cristian Medina anotaron los tantos para el elenco de Jorge Almirón, mientras que Jorge Recalde descontó para el elenco de Gabriel Heinze.

Ese mismo año, el 12 de noviembre, en la fecha 13 de la Copa Liga Profesional, los de Heinze cayeron por 1 a 0. Miguel Merentiel, de penal, anotó para el equipo dirigido por Mariano Herrón.

Mientras que la última vez que se vieron las caras en la Bombonera, fue el 5 de octubre de 2025, en el capítulo 11 del Clausura del año pasado. Boca, que tenía como DT a Miguel Russo, pero en el banco estuvo Claudio Úbeda goleó 5 a 0 al equipo de Cristian Fabbiani. Los tantos de los locales fueron obra de Milton Giménez (2), Aytorn Costa, Brian Aguirre y Lautaro Blanco.