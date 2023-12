Salió campeón en el TC4000 y resaltó que "siento orgullo por el título y por trabajar con amigos"

“Durante todo el año el nivel fue muy alto. Cada fecha contaba con un gran auto. El equipo, que son amigos, siempre fue por más. Los resultados están a la vista. Sin ellos, no podría haber cerrado una temporada genial como esta”, abundó.

Chiaverano contó además que “llegamos a la última carrera con muchos puntos de ventaja con respecto a Luciano (Bredice). Por eso, con salir entre el top ten me alcanzaba para la corona. Y así fue”. Luego hizo referencia a cómo encaró la última fecha realizada en nuestro autódromo municipal Juan Manuel Fangio.

chiave1.jpg Chiaverano resaltó que "el apoyo de mi familia es clave. Me bancan en todo y este premio también es de ellos".

“Levanté y cuidé el auto, es así. Opté por no meterme en peleas innecesarias. Hice la carrera por demás de tranquilo. Durante todo el año sumamos muchos puntos”, acotó. “Iba paseando porque tenía un montón de puntos de diferencia y no quería que se me rompiera el auto. Salió una linda final”, relató para luego destacar que “sólo tenía que llegar y ver la bandera a cuadros”.

También narró que “en la serie arriesgué de más y cuando bajé del auto me retaron todos los integrantes del equipo. Tenían razón, no había necesidad de exigir al auto porque solamente debía terminar entre los primeros cinco para no tener problemas y abrochar el título. Me di cuenta en ese momento de que no era necesario reventar el auto porque podría ir al roce o romperse algo. Por eso, en la final dejé que se peleen los de adelante porque de mi parte solo debía llegar”.

Sobre qué encontró de diferente este título con respecto al cosechado en 2006, Chiaverano no dudó. “Fue mi primera corona y era más joven. Este tiene otro sabor. Tal vez porque tenemos el auto acá, en San Lorenzo, y lo atendemos entre todos. Qué sé yo, es un campeonato diferente. Lo siento así”, clamó.

“Martín Pieretti nos hace el motor y el resto metemos mano nosotros. Mientras que Marcos Laborda nos asesora en la parte técnica, pese a que está radicado en Brasil. La verdad es que la satisfacción por este título es doble porque hacemos todo a pulmón y sale todo desde nuestro taller”, comentó.

chiave4.jpg "Tengo un equipo de amigos. Armamos todo el auto en mi taller de San Lorenzo", dijo Chiaverano.

Mauricio contó además que “el quiebre y lo que nos permitió llegar con más chances al 1 fue la carrera pasada de San Nicolás. Si bien veníamos estando casi siempre punteros, lo cierto es que al ganar en el predio ferial nos dio un envión y ventaja importante”.

El corredor detalló que “fuimos a correr a Rosario con otro semblante y sabiendo que necesitaba llegar del cuarto lugar para atrás para no tener problemas. Por eso fue que el domingo corrí la final con mucha concentración, pero a la vez disfrutando”. Con el título aferrado a sus manos, Mauricio afirmó que “veremos si podemos hacer alguna categoría nacional en 2024. De lo contrario, seguiremos en el TC4000 donde estoy muy a gusto y con muchas ganas de lucir el 1 que tanto anhelamos este año”.

Los otros campeones

Además de la consagración de Mauricio Chiaverano en Rosario, hubo otros festejos grandes. Como el caso del parejense Patricio Pierobón, que fue campeón del TA 1600, del piloto de Serodino Darío Giúdice en la Clase 2, del rosarino Santiago Abad en Monomarca Fiat y de Nicolás Fernández en Promocional.