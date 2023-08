Russo tiene la defensa bien recargada y una baja de última

Central no toma en cuenta la actualidad de Banfield. No quiere sorpresas. Miguel Russo apeló a su manual de estilo que mejor le sienta. Por eso es que para este lunes a la noche decidió fortalecer la retaguardia prácticamente con todas las herramientas que tiene a mano. Hizo un murallón en la cara del arquero Jorge Broun. Pondrá cinco defensores, pese a que el taladro hace tres encuentros que no puede hacer un gol. A juzgar tras el último entrenamiento auriazul, el experimentado técnico decidió que Juan Komar ingrese por Lautaro Giaccone , generando un movimiento de fichas desde lo táctico. El que se bajó del micro a último momento fue Maximiliano Lovera por lesión.

Por eso que con esta variante táctica, quien terminó quedando afuera de los titulares es el volante ofensivo Lautaro Giaccone. Russo considera que con Ignacio Malcorra, Kevin Ortiz, Tomás O'Connor y Jaminton Campaz tiene el medio resuelto. Mientras que Octavio Bianchi será el 9.

Central no llega como desea a esta partida. Viene de quedar eliminado de la Copa Argentina a manos de Chaco For Ever y de empatar sin goles en el Gigante contra Atlético Tucumán, donde además jugó casi media hora con un futbolista más y no se notó. Pese a eso, este lunes buscará pisar fuerte en rodeo ajeno y volver a hacer la flamear la bandera del triunfo. Sea por deseo como necesidad, independientemente de la línea de cinco defensores que pondrá en escena.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRosarioCentral%2Fstatus%2F1695919320809800177&partner=&hide_thread=false #PARTEMÉDICO



Maximiliano Lovera sufrió una molestia muscular en el recto anterior del muslo derecho.



Será sometido a estudios por imágenes en las próximas horas.



Departamento Médico Plantel Profesional pic.twitter.com/7Nil5PAu6W — Rosario Central (@RosarioCentral) August 27, 2023

Lovera se bajó del micro

Maxi Lovera quedó al margen de la delegación que viajó ayer a Buenos Aires, por una molestia muscular en el muslo de la pierna derecha, mientras que sí lo hicieron los otros refuerzos, Giovanni Bogado, Agustín Sández y Axel Werner. También se subió al micro el delantero de la reserva Cristian Bonesso, autor de un golazo en la reserva en el debut ante los tucumanos. Además de los mencionados y titulares (Broun; Cortez, Komar, Mallo, Quintana y Rodríguez; Malcorra, Ortiz, O’Connor y Campaz; Bianchi) fueron citados Agüero, Silva, Ciccioli, Lo Celso, Toledo, Cerrudo, y Martínez Dupuy.