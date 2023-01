Russo sonríe: Central recupera piezas y suma tres "refuerzos"

Alarma desactivada. Aquí no ha pasado nada. Miguel Ángel Russo podrá repetir equipo para visitar este viernes a Tigre. Se confirmó que Jhonatan Candia, Carlos Quintana y Fabricio Oviedo no tienen ningún problema físico y ya practicaron normalmente en Arroyo Seco. Además, hoy se reintegran Alejo Veliz, Gino Infantino y Ulises Ciccioli tras la eliminación del seleccionado argentino en el Sudamericano sub-20.

A poco de comenzar el complemento llegó otra pálida. Oviedo no pudo continuar en la cancha y lo sustituyó Luca Martínez Dupuy. Hasta ese momento, el número 39 canalla no contaba con situaciones de peligro frente al arco de Lanzillota y su trabajo fue puntualmente el de presionar la salida del rival y no dejar tocar a los zagueros, quienes tuvieron que rifar la pelota, algo que iba contra los principios de Gabriel Milito. Esta baja provocó un retraso de Central en la cancha, que ya no presionó tanto, más aún teniendo dos centrodelanteros más estacionarios como Bianchi y Dupuy.

Está bien. Lo de Quintana fue sólo un susto y podrá estar ante Tigre.

El último soldado caído fue Quintana. El exPatronato salió a cortar lejos en el primer tiempo y cayó mal, quedando tocado para lo que restaba de partido. Muchos hinchas comenzaron con murmullos y conjeturas presumiendo una lesión fea, también viendo los gestos de dolor del defensor, que no paraba de agarrarse la cabeza. Pero se levantó después de un puñado de minutos, volvió a su puesto de stopper izquierdo y siguió adelante. El físico le dijo basta a los 71 minutos. Russo vio que era una ventaja para el rival que jugara en esas condiciones y decidió no arriesgar de más antes de que fuera tarde, y lo sacó. Allí hizo su debut el juvenil Kevin Silva, de 19 años.

“Carlos Quintana, Jhonatan Candia y Fabricio Oviedo entrenaron con normalidad”, expresó el departamento médico de Central en un escueto comunicado. Sí ahondaron en más detalles respecto de la situación del lateral Lucas Rodríguez. El exIndependiente fue desafectado de los concentrados en la previa ante el bicho y se perderá varios encuentros de la liga. “Lucas Rodríguez: lesión muscular recto anterior del muslo izquierdo”, informaron desde el club. Rodríguez tuvo mucha continuidad en el último campeonato con el rojo pero anteriormente lo afectó una seguidilla de lesiones. Quizás 2021 fue su peor año, contando unas diez lesiones en la temporada.

Tres que vuelven

La sorpresiva y pronta eliminación de Argentina en el Sudamericano sub-20 caló hondo en el seleccionado juvenil. Muchos chicos acusaron recibo del golpe pero tendrán rápida revancha en sus clubes. El plantel canalla se engrosará este martes cuando regresen a los entrenamientos los tres que vistieron la albiceleste: Veliz, Infantino y Ciccioli.

Difícilmente Russo cambie de nombres para jugar ante Tigre, pero son jugadores que pueden ser cartas interesantes para tener a mano. Veliz anotó goles importantes el torneo pasado, por ejemplo el del triunfo ante Newell’s y un doblete a River en el Monumental, en la despedida de Gallardo en su casa. Y terminó siendo el 9 titular. Hoy es quien más chances tiene de entrar en el once a corto plazo. Habrá una sana e interesante competencia por el puesto. Por ahora luce a que equipo que gana, no se toca. Después se verá.

Infantino fue el capitán del seleccionado sub-20 y ganó una relevante experiencia pese a que el resultado final no fue el deseado. Gino jugó 35 partidos en 2022 con la auriazul, siendo muy utilizado en el ciclo Carlos Tevez. Mientras que Ciccioli sólo fue titular una vez: en el 2-2 con Lanús en La Fortaleza, el 5 de diciembre de 2021, por la 24ª fecha de la Liga Profesional.

Será tarea de Russo y cuerpo técnico levantarlos anímicamente después de lo ocurrido en Colombia. Por el potencial que tienen, hoy pueden considerarse “refuerzos” para el plantel de Miguel. Claro que luego tendrán que ratificarlo dentro del campo de juego. La tropa canalla se agranda y se alista para un nuevo desafío. El objetivo: Tigre.

Tres juveniles ya entrenan con el sub-17

El defensor Juan Giménez y los volantes Kevin Gutiérrez y Ciro Armoa, comenzaron una nueva semana de entrenamientos con el seleccionado sub-17, en vistas al Sudamericano de Ecuador (del 30 de marzo al 23 de abril), que dará 4 cupos para el Mundial Perú 2023.