Russo: "El penal siempre es una opción, pero salimos campeones atajando muchos"

Russo2.jpeg Russo tenía dibujada una sonrisa en la previa, pero tras la derrota de Central el rostro le cambió. Héctor Rio / La Capital

Y como no podía ser de otra forma reflexionó sobre la jugada en la que su equipo pudo meterse algo en el bolsillo, que fue el penal que falló Copetti. No obstante, el DT hizo un razonamiento especial: "El penal siempre es una opción más, no me quejo, salimos campeones atajando muchos penales. Hay que seguir".

Russo también fue consultado sobre la chances de que sumen algún jugador más antes del cierre del libro de pases y en ese sentido dijo: "Mientras el libro de pases esté abierto hay posibilidades. Traer de afuera cuesta y del mercado local no es fácil. Estamos en la búsqueda. Lo que uno buscó hace uno año por ahí aparece ahora, pero estoy muy contento con el plantel tenemos. Tenemos que levantar algunos niveles, pero estamos bien".

Las palabras de Russo hacia el Kily

Russo3.jpeg El Kily González y Russo se saludan en la previa. Ambos entrenadores mantienen un respeto mutuo. Héctor Rio / La Capital

Uno de los grandes ingredientes de la tarde-noche en Santa Fe fue el cruce entre Russo y el Kily González, a quien dirigió en Central, por eso los saludos en la previa y tras el partido. "Lo respeto mucho y quiero que le vaya bien siempre, menos cuando juega en contra nuestra", dijo.

E hizo referencia a la dura situación por la que atravesó el Kily, quien estuvo a punto de dejar el cargo. "Para los técnicos todos los días es lucha, esfuerzo, pero lo veo bien", tiró. Y agregó: "Creo que hicimos un gran partido, con mucho ritmo, cubriendo muy bien los espacios, de un lado y del otro".