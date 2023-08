Russo define cómo arma los equipos para los amistosos

Mientras la comisión directiva junto a la secretaría técnica hacen lo suyo en el tema refuerzos, Miguel Angel Russo cumple con la parte que le toca en el predio de Arroyo Seco , que no es otra que preparar el equipo que este sábado jugará su único amistoso del receso, ante Sarmiento de Junín , y en el que el entrenador canalla podría tomar la decisión de jugar los dos partidos que están programados con formaciones mixturadas.

Russo tiene todavía la práctica de este viernes para decidir de qué manera afrontará esos partidos amistosos, pero cuentan que no es algo que tampoco le quite el sueño. En un contexto normal y lógico si se quiere, a una semana del inicio de la Copa de la Liga, Russo debiera poner en cancha el equipo que en principio cuente con la mayor cantidad posible de jugadores titulares para el debut frente a Atlético Tucumán. Y de hecho es una posibilidad, pero no está confirmado que eso suceda.