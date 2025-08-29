La Capital | Ovación | Atlético del Rosario

Rugby: Plaza Jewell buscará la consolidación con una victoria ante Curupaytí

Atlético del Rosario buscará reafirmarse en el primer lugar para poder lograr el ascenso directo a la máxima categoría del rugby de Buenos Aires

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

29 de agosto 2025 · 18:25hs
José Carro estará nuevamente en la formación titular de Atlético del Rosario que recibirá a Curupaytí.

José Carro estará nuevamente en la formación titular de Atlético del Rosario que recibirá a Curupaytí.

Tras un fin de semana sin actividad, Atlético del Rosario (1º, 64 puntos) vuelve al ruedo en el torneo de Primera A que organiza la Unión de Rugby de Buenos Aires. Por la 20ª fecha, el conjunto conducido por José Orengo recibe en el centenario Solar Histórico a Curupaytí (7º, 47 puntos).

La premisa de los rosarinos es clara: buscará conseguir una victoria que le permita consolidarse en el primer lugar de las posiciones y de esa manera lograr uno de los dos lugares que ascienden al Top 14 2026 de manera inmediata. Por eso si puede ganar con bonus, mejor.

Si bien los partidos hay que jugarlos, este anhelo de la gente del pasaje Gould tiene fundamento en los antecedentes: La última vez que se vieron las caras, en el partido de ida disputado en Hurlingham el pasado 3 de mayo, Atlético superó a Curupaytí por un contundente 52-19. Y a esta cita Plaza llega tras golear a Los Matreros (líder hasta la fecha pasada) de visitante por 51-28, mientras que Curupa le ganó a Pucará de local 34-16.

Con cambios en su formación por lesiones (Martín Elías tiene un leve desgarro y Agustín Fernández una luxación en el codo por lo que no serán de la partida) y con la vuelta de Bautista Estellés en el centro de la cancha, Atlético del Rosario formará con José Carro, Valentino Marciali y Lisandro Dipierri; José Cáceres y Octavio Capella; Santiago Casals, Ignacio Sapino y Lucas Malanos; Felipe y Manuel Nogués; Nicolás Casals, Pedro De Haro, Bautista Estellés y Valentino Aime ; Tomás Malanos.

La fecha se completa con: San Cirano v. San Andrés, Hurling v. Deportiva Francesa; Champagnat v. Lomas, San Albano v. Olivos, Pucará v. Pueyrredón y Universitario de La Plata v. Los Matreros.

Top 12 de la Urba copa Banco Macro

En tanto, en los partidos destacados del Top 12, donde está en juego la Copa Banco Macro, Alumni recibe a Hindú y CUBA a SIC. Completan Buenos Aires v. Newman, La Plata v. Los Tilos, Belgrano v. Regatas Bella Vista y CASI v. San Luis.

Noticias relacionadas
El Pipa Benedetto jugará desde el minuto inicial ante Barracas. Newells necesita sus goles.

Newell's: Pipa Benedetto debuta de titular y un par de sorpresas para recibir a Barracas Central

El futbolista paraguayo se sumó al plantel de Newells.

Newell's anunció la llegada de un refuerzo en la previa del partido ante Barracas

Franco Colapinto disipó nubarrones en Zandvoort con una gran actuación, luego de las declaraciones de Flavio Briatore.

Flavio Briatore metió presión y Franco Colapinto respondió en Zandvoort con el mejor viernes en Alpine

Franco Colapinto vuelve a las pistas para disputar el GP de Países Bajos de la Fórmula 1.

Flavio Briatore criticó duramente a Franco Colapinto y James Vowles salió en su defensa

Ver comentarios

Las más leídas

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Más problemas para Newells: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Más problemas para Newell's: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Septiembre en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, HBO Max, Amazon, Disney+ y AppleTv

Septiembre en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, HBO Max, Amazon, Disney+ y AppleTv

Lo último

Espionaje ilegal: Pullaro pidió que Sain sea condenado a 10 años de prisión

Espionaje ilegal: Pullaro pidió que Sain sea condenado a 10 años de prisión

En vivo: Newells se quedó luego del gol y ahora empata 1 a 1 con Barracas Central

En vivo: Newell's se quedó luego del gol y ahora empata 1 a 1 con Barracas Central

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

Espionaje ilegal: Pullaro pidió que Sain sea condenado a 10 años de prisión

Los abogados del gobernador, querellante en el proceso judicial, también solicitaron que al ex ministro de Seguridad lo inhabiliten para ejercer cargos públicos

Espionaje ilegal: Pullaro pidió que Sain sea condenado a 10 años de prisión
En vivo: Newells se quedó luego del gol y ahora empata 1 a 1 con Barracas Central
Ovación

En vivo: Newell's se quedó luego del gol y ahora empata 1 a 1 con Barracas Central

Científicos rosarinos descubren un mecanismo que puede frenar al parásito del Chagas

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Científicos rosarinos descubren un mecanismo que puede "frenar" al parásito del Chagas

Vassalli: la empresa intenta trasladar el conflicto al Ministerio de Trabajo de la Nación
Economía

Vassalli: la empresa intenta trasladar el conflicto al Ministerio de Trabajo de la Nación

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención
Economía

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad
Policiales

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Más problemas para Newells: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Más problemas para Newell's: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Septiembre en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, HBO Max, Amazon, Disney+ y AppleTv

Septiembre en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, HBO Max, Amazon, Disney+ y AppleTv

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal

Ovación
Rugby: Plaza Jewell buscará la consolidación con una victoria ante Curupaytí
Ovación

Rugby: Plaza Jewell buscará la consolidación con una victoria ante Curupaytí

Rugby: Plaza Jewell buscará la consolidación con una victoria ante Curupaytí

Rugby: Plaza Jewell buscará la consolidación con una victoria ante Curupaytí

Torneo del Interior: Duendes recibe a GER y Jockey a Estudiantes: el que gana sigue y el que pierde paga

Torneo del Interior: Duendes recibe a GER y Jockey a Estudiantes: el que gana sigue y el que pierde paga

Newells: Pipa Benedetto debuta de titular y un par de sorpresas para recibir a Barracas Central

Newell's: Pipa Benedetto debuta de titular y un par de sorpresas para recibir a Barracas Central

Policiales
Detuvieron a un viejo integrante de las bandas de Alvarado por incumplir su prisión domiciliaria
Policiales

Detuvieron a un viejo integrante de las bandas de Alvarado por incumplir su prisión domiciliaria

Tres detenidos en zona sudoeste por un millonario robo en Pujato

Tres detenidos en zona sudoeste por un millonario robo en Pujato

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: Es muy dañino

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: "Es muy dañino"

La Ciudad
Amplían la convocatoria del concurso para tres cargos de médicos forenses
La Ciudad

Amplían la convocatoria del concurso para tres cargos de médicos forenses

Científicos rosarinos descubren un mecanismo que puede frenar al parásito del Chagas

Científicos rosarinos descubren un mecanismo que puede "frenar" al parásito del Chagas

Vacunas contra el dengue: ¿cuánto cuestan y cuándo aplicarlas?

Vacunas contra el dengue: ¿cuánto cuestan y cuándo aplicarlas?

Tren Rosario-Retiro: afirman que Nación no hace absolutamente nada para mejorarlo

Tren Rosario-Retiro: afirman que Nación no hace "absolutamente nada" para mejorarlo

Apps de delivery: crece el número de repartidores y baja la demanda

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Apps de delivery: crece el número de repartidores y baja la demanda

Demoraron a un conductor alcoholizado tras un choque con dos personas lesionadas
La Ciudad

Demoraron a un conductor alcoholizado tras un choque con dos personas lesionadas

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario
Policiales

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario

Definen un cambio en la ley de feriados: ¿qué pasa el 12 de octubre?
Información General

Definen un cambio en la ley de feriados: ¿qué pasa el 12 de octubre?

Acindar paraliza su planta de Villa Constitución y hay nuevas suspensiones
La Región

Acindar paraliza su planta de Villa Constitución y hay nuevas suspensiones

El tiempo en Rosario: viernes con niebla y calor antes de un sábado con alerta
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con niebla y calor antes de un sábado con alerta

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez
Policiales

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de banda narco
Policiales

Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de banda narco

Cordón industrial : las nuevas bandas y las rutas del narcotráfico en la zona

Por Claudio Berón

Policiales

Cordón industrial : las nuevas bandas y las rutas del narcotráfico en la zona

El dólar tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró el blue en Rosario
Economía

El dólar tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró el blue en Rosario

Reforma constitucional: la Caja de Jubilaciones será intransferible
Política

Reforma constitucional: la Caja de Jubilaciones será intransferible

Más problemas para Newells: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Más problemas para Newell's: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Alejo Veliz metió nuevo look tras cumplir la promesa que había hecho en la previa del clásico

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Alejo Veliz metió nuevo look tras cumplir la promesa que había hecho en la previa del clásico

Detenidas en V.G. Gálvez tras allanamientos a una banda de Dani Gordo Noguera
Policiales

Detenidas en V.G. Gálvez tras allanamientos a una banda de Dani "Gordo" Noguera

Las tasas de los plazos fijos no tienen techo: ya hay entidades que pagan 55 %
Economía

Las tasas de los plazos fijos no tienen techo: ya hay entidades que pagan 55 %

Karina Milei cerró la campaña en Corrientes y otra vez hubo incidentes
Política

Karina Milei cerró la campaña en Corrientes y otra vez hubo incidentes

Después de los audios, Diego Spagnuolo tiene miedo de vida
Política

Después de los audios, Diego Spagnuolo "tiene miedo de vida"

Incidentes en Independiente: denuncian amenazas a argentinos que van a Chile
Información General

Incidentes en Independiente: denuncian amenazas a argentinos que van a Chile

Paritarias: cuánto cobrarán los empleados de comercio en septiembre de 2025
Información General

Paritarias: cuánto cobrarán los empleados de comercio en septiembre de 2025

Carrió contra Karina Milei tras el escándalo de las coimas: Es la cajera
Política

Carrió contra Karina Milei tras el escándalo de las coimas: "Es la cajera"