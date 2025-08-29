Rugby: Plaza Jewell buscará la consolidación con una victoria ante Curupaytí Atlético del Rosario buscará reafirmarse en el primer lugar para poder lograr el ascenso directo a la máxima categoría del rugby de Buenos Aires Por Pablo Mihal 29 de agosto 2025 · 18:25hs

José Carro estará nuevamente en la formación titular de Atlético del Rosario que recibirá a Curupaytí.

Tras un fin de semana sin actividad, Atlético del Rosario (1º, 64 puntos) vuelve al ruedo en el torneo de Primera A que organiza la Unión de Rugby de Buenos Aires. Por la 20ª fecha, el conjunto conducido por José Orengo recibe en el centenario Solar Histórico a Curupaytí (7º, 47 puntos).

La premisa de los rosarinos es clara: buscará conseguir una victoria que le permita consolidarse en el primer lugar de las posiciones y de esa manera lograr uno de los dos lugares que ascienden al Top 14 2026 de manera inmediata. Por eso si puede ganar con bonus, mejor.

Si bien los partidos hay que jugarlos, este anhelo de la gente del pasaje Gould tiene fundamento en los antecedentes: La última vez que se vieron las caras, en el partido de ida disputado en Hurlingham el pasado 3 de mayo, Atlético superó a Curupaytí por un contundente 52-19. Y a esta cita Plaza llega tras golear a Los Matreros (líder hasta la fecha pasada) de visitante por 51-28, mientras que Curupa le ganó a Pucará de local 34-16.

Con cambios en su formación por lesiones (Martín Elías tiene un leve desgarro y Agustín Fernández una luxación en el codo por lo que no serán de la partida) y con la vuelta de Bautista Estellés en el centro de la cancha, Atlético del Rosario formará con José Carro, Valentino Marciali y Lisandro Dipierri; José Cáceres y Octavio Capella; Santiago Casals, Ignacio Sapino y Lucas Malanos; Felipe y Manuel Nogués; Nicolás Casals, Pedro De Haro, Bautista Estellés y Valentino Aime ; Tomás Malanos.

La fecha se completa con: San Cirano v. San Andrés, Hurling v. Deportiva Francesa; Champagnat v. Lomas, San Albano v. Olivos, Pucará v. Pueyrredón y Universitario de La Plata v. Los Matreros. Top 12 de la Urba copa Banco Macro En tanto, en los partidos destacados del Top 12, donde está en juego la Copa Banco Macro, Alumni recibe a Hindú y CUBA a SIC. Completan Buenos Aires v. Newman, La Plata v. Los Tilos, Belgrano v. Regatas Bella Vista y CASI v. San Luis.