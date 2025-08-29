La Capital | Ovación | Torneo del Interior

Torneo del Interior: Duendes recibe a GER y Jockey a Estudiantes: el que gana sigue y el que pierde paga

El Torneo del Interior define sus semifinalistas. Hay promesa de buen rugby, tanto en el barrio Las Delicias como en las Cuatro Hectáreas

Por Pablo Mihal

29 de agosto 2025 · 18:25hs
Jockey Club Rosario y Estudiantes

Jockey Club Rosario y Estudiantes, dos de los grandes animadores del Litoral, se medirán en el Torneo del Interior buscando un lugar en las semifinales.

El Torneo del Interior entró en la recta final. Comienza la etapa de definición y con ella la inclemencia de que el que el equipo que pierde queda afuera de la charla. En ese contexto Duendes buscará su pasaje a semifinales enfrentando a GER y Jockey Club hará lo propio cuando se mida con Estudiantes.

Este sábado se llevarán adelante los cuartos de final del certamen organizado por la Unión Argentina de Rugby, instancia en la que cuatro de los ocho equipos que los disputan, son de la región Litoral, lo que no hace otra cosa que realzar el nivel alcanzado por el torneo Regional comparándolo con otras regiones. Lamentablemente en esta etapa, se eliminarán entre sí.

Los antecedentes, por más cercanos que sean, no dan la potestad de asegurar un vencedor, pero sí garantizan ochenta minutos de muchísima intensidad y buen juego. Lo que podría convertirse en una variable es el tiempo ya que el pronóstico adelanta la posibilidad de una lluvia, la que le pondría un condimento extra a la definición.

En Las Delicias, local Duendes

En ese marco, en el barrio Las Delicias, Duendes recibirá a GER en un partido que, a priori, promete muchas emociones. La última vez que se vieron las caras fue por el TRL, en el último partido de Juan Imhoff con la camiseta verdinegra, oportunidad en la que los dueños de casa tuvieron una fiesta completa. Sin embargo ese antecedente no es vinculante ya que es otra instancia en otro torneo lo que hace que las chances sean repartidas. Por eso se esperan ochenta minutos a todo o nada, donde cada acierto sumará y cada error se pagará caro.

Los equipos confirmados para este duelo que comenzará a las 15.30 con el arbitraje de Esteban Filapanics son los siguientes:

Duendes: Mateo Negroni, Bernardo Lis y Federico Bautista; Lorenzo Colidio y Federico Ciancio; Ignacio Gandini, Matías Landi y Giuliano Bufarini; Valentín Larrazabal y Valentino Dicapua; Marcos Simioni, Julián Denhoff, Martín Pellegrino y Santiago Cáceres; Giuliano Francescángeli.

GER: Joaquín Horcada, Tomás Kuschner y Pedro Anunziatta; Joaquín Ferreyra y Ramiro Guraya; Stefano Costa, Joaquín Fontanarrosa e Ignacio Villegas; Lucio Cucchiara y Teo Castiglioni; Gerónimo Galli, Tomás Morales, Andrés Speziali y Santiago Musuruana; Ramiro Picotto.

El ganador de este encuentro, se enfrentará en una de las semifinales del 20 de septiembre con el ganador del partido que sostendrán en la Docta, Jockey Club Córdoba y Córdoba Athletic.

En las Cuatro Hectáreas, local Jockey

En otro de los partidos de los cuartos de final, Jockey Club Rosario recibirá a Estudiantes en las Cuatro Hectáreas bajo la supervisión de Juan Martínez, árbitro de Cuyo. Ambos equipos se “testearon” hace una semana por el TRL, con victoria paranaense, pero para este sábado no hay nada dicho.

El equipo verdiblanco alistará a Alejo Pereira Tauzy, Santiago Belloti e Ignacio Orsetti; Ignacio Cansino y Lucar Bur; Manuel Santi, Felipe Baraldi y Emiliano Ferrari; Alejo Sugasti y Juan Baronio; Tomás Stein, Ignacio Dogliani, Fermín Vergara Oroño y Manuel Lluch; Joaquín Fanjul.

Estudiantes, en tanto, lo hará con Valentín Haiek, Ramiro Gurovich y Francisco Florean; Nicolás Sain y Augusto Senger; Juan Mernes (C), Felipe Villagrán y Basilio Cañas; Juan Manuel Lescano y Sebastián Dorigón; Augusto Perrén, Máximo Cañas, Bruno Heit y Bautista Lescano; Tomás Ferreyra.

Quien resulte vencedor de este encuentro jugará la restante semifinal con el ganador de Marista v. Tala.

En los partidos de reprechaje, en tanto, se medirán Curne v. Palermo Bajo, Tucumán Lawn Tennis v. Urú Curé, La Tablada v. Santa Fe Rugby y Los Tordos v. Crai.

