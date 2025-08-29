Newell's: Pipa Benedetto debuta de titular y un par de sorpresas para recibir a Barracas Central

Por Carina Bazzoni La Ciudad Apps de delivery: crece el número de repartidores y baja la demanda

La Ciudad Demoraron a un conductor alcoholizado tras un choque con dos personas lesionadas

Policiales El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario

Información General Definen un cambio en la ley de feriados: ¿qué pasa el 12 de octubre?

La Región Acindar paraliza su planta de Villa Constitución y hay nuevas suspensiones

La Ciudad El tiempo en Rosario: viernes con niebla y calor antes de un sábado con alerta

Policiales Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Policiales Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de banda narco

Por Claudio Berón Policiales Cordón industrial : las nuevas bandas y las rutas del narcotráfico en la zona

Economía El dólar tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró el blue en Rosario

Política Reforma constitucional: la Caja de Jubilaciones será intransferible

Por Aníbal Fucaraccio Ovación Más problemas para Newell's: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Por Elbio Evangeliste Ovación Alejo Veliz metió nuevo look tras cumplir la promesa que había hecho en la previa del clásico

Policiales Detenidas en V.G. Gálvez tras allanamientos a una banda de Dani "Gordo" Noguera

Economía Las tasas de los plazos fijos no tienen techo: ya hay entidades que pagan 55 %

Política Karina Milei cerró la campaña en Corrientes y otra vez hubo incidentes

Política Después de los audios, Diego Spagnuolo "tiene miedo de vida"

Información General Incidentes en Independiente: denuncian amenazas a argentinos que van a Chile

Información General Paritarias: cuánto cobrarán los empleados de comercio en septiembre de 2025