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Rugby: tercera parada de un Torneo del Litoral que no para de dar sorpresas

GER recibe a Universitario y Old Resian a Duendes en el televisado. Jockey Club Rosario intentará cortar la racha ante Paraná Rowing

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

18 de abril 2026 · 06:10hs
El polifuncional back de Duendes

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El polifuncional back de Duendes, Giuliano Francescángeli. El apertura es el pateador del conjunto verdinegro.

Se viene la tercera fecha del Torneo Regional del Litoral (TRL), certamen donde está en juego la Copa Banco Macro y que hasta el momento sorprendió en las dos primeras fechas por algunos resultados registrados. En esta oportunidad los encuentros de rugby que se anuncian pueden volver a dejar perplejo a más de uno.

Los partidos comenzarán todos a las 16, a excepción del que sostendrán Old Resian (8º, 2 puntos) y Duendes (2º, 9 puntos) en el Grantfield que, al ser televisado del Top 10, comienza una hora antes.

Dirigido por el entrerriano Juan Mayano, este partido cruza a dos equipos con realidades diferentes y que por esos caprichos del fixture volverán a verse en una semana en la segunda fecha del Torneo del Interior. El tricolor todavía no conoce la victoria en el presente torneo, mientras que el verdinegro ganó en sus dos presentaciones, la última con mucha claridad ante Paraná Rowing.

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Las formaciones

Old Resian formará con Oscar Salinas, Faustino Grynblat y Walter Mascaro; Luciano Cuminetti y Santiago Torroba; Facundo Gómez Paris, Franco Lo Nostro y Gianfranco Speciale; Guido Candini y Alejo Ortenzi; Nahuel Romero, Marco Gómez Paris, Nahuel Pacheco y Tomás Echevarne; Mateo Farías. E: Fernando Fantoni.

Duendes, en tanto, lo hará con Francisco Angaroni, Mateo Negroni y Federico Rodríguez; Francisco Ibarguren y Rafael Gietz; Nicolás Sánchez Gómez, Bautista Poniatychyn y Matías Landi; Valentin Larrazabal y Giuliano Francescangeli; Marcos Simioni, Juan Cruz Faura, Pellegrino Martín y Pedro Selva; Santiago Cáceres. E: Hernán Pavani.

Otro partido que acaparará la atención será el que disputen GER (1º, 9 puntos) y Universitario (6º, 4 puntos) en la Bombonera mens sana con el arbitraje de Lucas Palacios. Los mens sanas llegan invictos a al cita mientras que los académicos ganaron el último fin de semana su primer partido en la vuelta al círculo mayor (ante Jockey Club Venado Tuerto) tras haber perdido en el debut.

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Los 15 de GER

GER alistará a Joaquín Horcada, Juan Manuel De Torres y Santiago Gramajo; Joaquín Ferreyra y Marcos Kaufman; Stefano Costa, Joaquín Seoane e Ignacio Villegas; Felipe Costa y Agustín All; Facundo Jáuregui, Teo Castiglioni, Andrés Speziali y Francisco Lattanzi; Bautista Galleano. E: Hernán Dinucci.

Universitario lo hará con Ignacio Rodríguez Rey, Ignacio Rodríguez y Tobias Tasca; Benjamín Veksler y Joaquin Stilling, Tomás Mengoni, Uriel Pozo y Facundo Cuello; Manuel Gonzalez e Ignacio Todaro; Federico Cámpora, Iñaki Gabilondo, Lisandro Riquelme y Marcos Auguste; Jeremías Floridia. E: Guillermo Isabella.

Jockey Club Rosario (9º, 1 punto), en tanto, intentará cambiar su mala racha. El bicampeón del Regional cayó en sus dos primeros partidos y buscará en la sede El Yarará de Paraná Rowing (10º, sin puntos), superar al equipo local para empezar a sumar. El encuentro será dirigido por Fernando De Feo y el verdiblanco saldrá a la cancha con Guido Cella, Alejo Pereyra Tauzy y Mauricio Carignano; Agustín Santi y Marcos Lorenzini; Damián Torino, Felipe Baraldi y Emiliano Ferrari; Felipe Gigoux y Lucas Scarpello; Ciro Alvarado, Fermín Vergara Oroño, Manuel Lluch y Pedro Quijano; Tomás Stein. E: Federico Amelong.

Completando la tercera fecha, Santa Fe Rugby (5º, 5 puntos) recibirá a Estudiantes (3º, 8 puntos) en Sauce Viejo y Crai (4º, 5 puntos) hará lo propio con Jockey Club Venado Tuerto (7º, 4 puntos) en su cancha a la vera de la autopista. Carlos Poggi y Joaquín Zapata son los respectivos árbitros designados.

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Segunda División

Por el Torneo de Segunda División, Logaritmo recibirá en Ybarlucea a Gimnasia de Pergamino (Bruno Masetti), Provincial a La Salle (Joaquín Díaz) y Los Caranchos a Tilcara (Carlos Perrone). Completan Círculo Rafaelino v. Los Pampas (Mateo Ciaccio), Universitario SF v. Cha Roga (Fernando Sánchez Meade) y Alma Juniors v. Regatas/Belgrano (Exequiel Adrover).

Posiciones: Alma Juniors, Universitario SF y Los Caranchos, 10 puntos; Logaritmo, 9; Provincial, 7; Tilcara y Círculo Rafaelino, 5; Los Pampas y La Salle, 2; Regatas/Belgrano, 1 y Cha Roga y Gimnasia de Pergamino, 0.

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