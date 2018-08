El delantero y capitán de Rosario Central, Marco Ruben, dijo que el orden que impuso el Patón Edgardo Bauza en el equipo "da buenos resultados" y resaltó que el equipo "cree en una idea y se defiende eso.

En la conferencia de prensa tras el entrenamiento de hoy en Arroyo Seco -donde Bauza confirmó por cuarta vez consecutiva el once titular para visitar a Racing el domingo a las 11-, el delantero destacó que "el orden nos da buenos resultados y esa es la base" al tiempo que hizo hincapié en que "se cree en una idea y se defiende eso, a partir de eso se consiguen resultados".

Sobre el partido del domingo bien temprano a la mañana ante la otra Academia comentó que "los primeros minutos van a ser super importantes. Esperemos poder marcar nuestros puntos fuertes, que son estar bien parados y esperar el momento. Hay que salir al partido bien enchufados".

"Tenemos que pensar en Racing como equipo, en la forma que tienen de jugar y en sus individualidades, y a partir de ahí hacer nuestro juego", explicó el capitán, quien agregó que "los tenemos ahí a dos puntos y estaría bueno mantener esa diferencia y empezar a pensar en sostenerse".

Sobre su estado futbolístico comentó que "me siento muy bien adentro de la cancha, físicamente me siento rápido, fuerte, estoy haciendo un trabajo importante. Por supuesto que quiero convertir, pero estoy conforme con el rendimiento y con cómo me siento dentro de la cancha".

Embed AHORA | Ruben: "Estamos todos trabajando en conjunto para conseguir un logro que sea también en conjunto y eso se nota adentro de la cancha" — Rosario Central (@CARCoficial) 31 de agosto de 2018

Acerca del liderazgo en solitario del torneo recalcó que "son tres partidos y tres ganados. Siempre se van a encontrar cosas para hablar, pero es el camino correcto y todos estamos convencidos de eso".