Ruben admitió que "puede que haya llegado el final" de su etapa en Central

"Por ahí las etapas se terminan y hay que asumirlo. Por más que cueste y las decisiones sean difíciles hay que tomarlas. No quiero decir que me voy del club, pero probablemente pueda pasar que haya llegado el final de mi etapa en Central", expresó sin demasiadas vueltas.

"Quiero terminar acá y si mi cabeza puede revertir esto seguiré"

En ese sentido agregó que lo "viene pensando hace tiempo" y dijo que "estos partidos pueden ser definitorios" para el futuro. "Hace tiempo que tengo en mi cabeza revertir mi situación personal y no lo puedo conseguir y eso hace que esté pensando en otras cosas para no estar mal y poder dejar todo acá. Quiero serle útil a mi equipo", señaló.

"Ya dije que el fútbol argentino para mi se termina en Central, no me siento a hablar con ningún lugar"

"Claramente no me siento bien, ni cómodo, por más que lo intente no tengo la confianza que tenía. Pero tengo que seguir peleando, aunque es difícil con la cabeza, vengo agotado mentalmente y se me hace difícil. En estos partidos quiero dar todo", manifestó con sinceridad.

En tanto, adelantó que si se va, lo hará a algún club del exterior. "Hace mucho tiempo ya dije que el fútbol argentino para mi se termina en Central y hoy no me sentaría a hablar con ningún club. Fui claro diciendo que quiero terminar acá y si mi cabeza puede revertir esto seguiré", expresó dejando por momentos la puerta abierta para continuar.

"Siempre el entrenador es el que se lleva la peor parte, pero el técnico no es el único culpable"

"En gran parte es mental. Quiero cambiar y sentirme apto para revertir la situación hace tiempo. Me cuesta, no quiero poner excusas, me guío por lo que siento ahora. Es importante creer y sentir que uno le puede seguir aportando al club", agregó.

Además se refirió a la salida adelanta de Leo Fernández. "Siempre el entrenador es el que se lleva la peor parte, pero el técnico no es el único culpable. Las sensaciones son malas por la situación y las responsabilidades siempre son compartidas".

De cara a lo que viene, afirmó que "el funcionamiento del equipo tiene que mejorar. Es fundamental para Central empiece a jugar mejor, a crear más, a hacer más goles y tomar más protagonismo. Va a ser muy importante para seguir en la Copa".