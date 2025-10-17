Rosario se transformó en la capital del fútbol femenino de la provincia por los títulos obtenidos con la selección sub-14 y Social Lux , campeón por primera vez de la Copa Santa 2025. Una temporada espectacular para la liga más importante del interior del país.

Los resultados deportivos se deben al gran trabajo que viene realizando el consejo auxiliar del fútbol femenino de la Asociación Rosarina para fomentar la disciplina en la que participan cerca de 5 mil deportistas. Los dos planteles, junto a familiares y directivos de la liga, compartieron un grato momento con Ovación y contaron sus sensaciones.

“La verdad es que es un logro sin precedentes para el fútbol de Rosario y para la Asociación Rosarina de Fútbol en particular. Estamos muy contentas, porque esto es el fruto del trabajo de varios años y de un proceso que empezamos a caminar con decisión política para que el fútbol femenino tuviera el lugar preponderante que está teniendo, en el mundo y en el país. Y Rosario es líder en el desarrollo de la disciplina y estamos intentando poder llevar ese gran desarrollo al ámbito provincial”, confió Silvina Giammaría.

La encargada del consejo auxiliar femenino se mostró entonces feliz por el crecimiento de esta actividad. “La Asociación es única en el país a nivel amateur, estamos muy contentas no solamente de haber sido los que la iniciamos, sino de haber tenido todas las herramientas para que este proyecto pueda continuar y concretarse”.

“Porque para poder hacerlo se tienen que dar un montón de condiciones y lo que está demostrado es que esto tiene una gran aceptación. Ha sido una decisión totalmente acertada y acerca a las familias a lo más lindo que tiene el fútbol infantil y juvenil femenino”, agregó.

SOCIAL LUX SUB14

El femenino crece a pasos agigantados

“Tuvimos un crecimiento exponencial de jugadoras, pasamos de cero a casi cinco mil, es una barbaridad. Además contamos con casi cien equipos en el infantil y juvenil que juegan todos los fines de semana. Somos unos adelantados, nos miran de todo el país y nos preguntan cómo lo hicimos. Fue con mucho trabajo, con mucha decisión política de que así tenía que ser, dando las condiciones para que las chicas pudieran jugar. Es un proceso que todavía continúa y en el cual seguimos trabajando día a día”, afirmó la dirigenta de la Rosarina.

Campeonass 202555555

Con respecto a los logros obtenidos, Silvina Giammaría expresó: “Estamos muy felices por los títulos en esta temporada. La Rosarina consiguió el bicampeonato con la sub-14, tanto en 2024 como 2025. Ahora se está por desarrollar el torneo sub-12, a fin de octubre en Rafaela. Y respecto al título de Social Lux es también el resultado de un camino que empezamos a recorrer hace muchos años. A nivel club es totalmente merecido porque fue pionero en el desarrollo de la disciplina en su momento por el gran trabajo de Adriana Lofiego, que la extrañamos un montón. Todo es fruto del trabajo organizado y responsable de la Asociación Rosarina”, cerró la responsable del fútbol femenino.

El Consejo Auxiliar del fútbol femenino la integran: Silvina Giammaría, Brenda Giuga, Anahí Cárdenas, Claudia González, Natalí Borda y Andrea Giammaría.

Social Lux campeona Santa Fe

Social Lux dueño de Santa Fe

Por su parte, Franco Scala, el presidente de Social Lux, se refirió al histórico título de Mercadito, el primero de un equipo de la Rosarina en la Copa Santa Fe, que ya lleva tres ediciones. “Antes de la final decíamos que era el partido más importante de la historia del club. Y ahora decimos que es el título más importante que tenemos en la historia del club. Esta consagración también es para mi madre, Adriana Lofiego. Fue una visionaria total el hecho de haberles abierto las puertas a las chicas cuando nadie se las abría y ellas hicieron el resto con mucho esfuerzo, mucha lucha para llegar a este presente. Así Social Lux fue marcando el paso como la pionera del fútbol femenino de la Rosarina”, dijo con orgullo.

En tanto Mauro Palacios, entrenador de Social Lux junto a Gonzalo Mainardi y a su vez integrante del cuerpo técnico de la sub-14, se mostró muy feliz por los sendos títulos. “Este es un año brillante, conseguimos la estrella dorada y la página de oro para Social Lux. Y a su vez un plus extra con la sub-14. Está muy bueno porque seguimos promocionando la juvenil de Rosario y es un compromiso grande porque son las chicas que vienen creciendo día a día. Entonces tratamos de darle un marco de seriedad junto a la Asociación y con Silvina Giammaría a la cabeza para que esto siga creciendo en los próximos años”, dijo el técnico ganador de dos campeonatos.

Rosarina Sub 14

Selección Rosarina Sub-14

Plantel campeón: Juana Scala y Rocio Pujals (Social Lux); Aldana Acosta, Tatiana Colaci, Luisana Gómez, Tiziana Pacheco y Luz Suárez (Rosario Central); Jazmín Cucit y Milagro (Villa Gobernador Gálvez); Helena Gorosito, Alma Quintero Bertelli, Morena Ramos y Lara Sabbag (Newell's); Zamara Peralta (Lamadrid); Jamíz Pereyra y Fiorella Vecchiarelli (Tiro Suizo) Amalia Pinciroli (Adiur) y Emilia Svaikauskas (Provincial). Cuerpo técnico: Mauro Palacios, Valentina Figueroa, Valentina Viola y Rodrigo Mastrogiuseppe.

Social Lux campeón de la Copa Santa Fe 2025

Plantel campeón: CamMagalí Acosta, Melisa Alfonso, Luna Araujo, Luisana Barragan, Joana Benítez, Janise Busquet, Nerina Carruchthers, Pamela Chindamo, Brisa Cortes, Valentina Figueroa, Estefanía Gauna, Luna y Marta Juárez, Ligia Llera, Lourdes Maldonado, Mayra Mansilla, Laila Monzón, Guiliana Nebuloni, Evelyn Peralta, Estefanía Piazza, Rocio Serra y Ayelen Simiani. Cuerpo técnico: Mauro Palacios, Gonzalo Mainardi, Inés Oriana y Candela Castillo.