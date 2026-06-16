Rosario se tiñe de celeste y blanco para alentar a la selección

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La Capital | Ovación
16 de junio 2026 · 13:10hs

Fotografías: Celina Mutti Lovera - Virginia Benedetto / La Capital

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