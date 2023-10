Rosario se convirtió en la cuna del arbitraje nacional

“El fútbol no es un juego perfecto. No comprendo por qué el árbitro debería serlo” , dijo alguna vez el italiano Pierluigi Collina , considerado por muchos el mejor árbitro de la historia. Está claro que esta profesión es la más difícil dentro del planeta fútbol. Y la era de la tecnología y la inmediatez aportó su granito de arena para que cualquier error o acierto sea documentado hasta el infinito. Rosario habló de todo un poco.

Como en cualquier trabajo, hay muchos que honran su profesión y otros que la manchan. Si se quiere, el VAR es el lavarropas que llegó para dejar las prendas limpias. Pero el trabajo humano sigue siendo el más importante y no será reemplazado. El árbitro sigue siendo el protagonista. Y sin importar que dirijan espectacularmente, nunca se irán aplaudidos (salvo que echen a un rival o den un penal a favor, ahí sí serán los mejores del mundo). Por eso entran a cada cancha en menos diez, como si fuera un juego de cartas. La presión no da tregua.

Instructor Nacional ARF- Cadep

“El presente del arbitraje rosarino está en su máximo esplendor por los mismos miembros, ya sea masculino y femenino, sobre todo por Gisela Bosso que también es asistente internacional. Hay que destacar que están en el fútbol campeón del mundo. Tenemos a Nazareno Arasa y Andrés Gariano, que son árbitros de Liga Profesional, y a Lucas Cavallero, Maximiliano Macheroni y Brian Ferreyra que dirigen en Primera Nacional y Federal A. Y el resto de los chicos que también son asistentes en las máximas categorías y están en un nivel superlativo.

“Estamos en una actividad poco reconocida y agradecemos que se pueda difundir el nivel al que se ha llegado. Rosario es la ciudad que más profesionales tiene en el país, no hay otra que aporte tantos árbitros. Es todo fruto de un trabajo de muchos años. Los hemos acompañado en esta carrera, a algunos desde el principio, a otros en la mitad del camino, cuando no tenían la certeza de cómo llegar al arbitraje profesional. Al acercarse a nosotros, a Cadep, que es la cooperativa de árbitros que los nuclea, en la que trabajamos junto a Sergio Pezzotta, les damos el envión para que sigan avanzando en su carrera. Si bien ellos tienen sus capacitaciones en AFA, como instructor les doy soporte técnico y una consulta permanente.

“Todos están representados por Uada, que es la Unión de Arbitros Deportivos de Argentina, y hay que agradecer también a la Asociación Rosarina de Fútbol que es la liga madre y en la cual muchos chicos han crecido dirigiendo. Lo mismo con las ligas de la zona, también importantes en la formación de todos. Siempre es importante recordar el camino recorrido y mirar hacia atrás para agradecer el apoyo de tantos dirigentes que les dieron la posibilidad de formarse y llegar al lugar en el que están hoy”.

Nazareno Arasa

Arbitro de primera división

“Cumplí un sueño al llegar a primera. Empecé en la Rosarina, pasé por varias categorías, torneos amateur, ligas de la zona, después el salto al Federal C y B. El primer gran paso era estar en relación de dependencia con AFA, que a partir de ahí te metés en un círculo que te hace rotar entre Federal A, Primera Nacional y Primera división. Siempre tuve el apoyo de Mario Giammaría, presidente de la Rosarina. Lo que hago es tratar de transmitir a mis compañeros todo ese apoyo que recibí. Les cuento mis vivencias, situaciones que me han pasado en algunas canchas o cómo llegar a cada una, dónde queda el vestuario, o la ubicación del hotel. Son cosas que viví, así que los ayudo desde ese lado.

“Cuando uno se mete a esta profesión, conoce la presión que hay en cada cancha. La escala va aumentando a medida que estás más arriba. Hay que sumarle que las redes se hicieron masivas y crecieron muchísimo. Cuando dirigía Federal C, con mucha suerte encontrabas un resumen de la fecha. Hoy, lo que quieras buscar lo encontrás. Hay una exposición muy grande. Es muy importante la parte mental, por eso tengo un psicólogo deportivo desde hace 2 años por una decisión personal. Empecé porque había cosas que me jugaban en contra, me enroscaba en situaciones innecesarias. Es cuestión de enfocarse y no gastar energías en algo que no te suma.

“Todos los partidos que dirijo son importantes. Vengo de arbitrar Belgrano-Boca y me tocó Rafaela-Chacarita. Es un orgullo y estoy muy contento que me tuvieran en cuenta para ese partido tan definitorio. La diferencia de categorías pasa porque en Primera tenemos el VAR. Esto de ninguna manera me relaja, porque yo quiero dirigir lo mejor posible para que no me tengan que llamar del VAR. Significa que mi tarea fue la correcta. Los partidos de Primera Nacional los tenés que planificar principalmente por las canchas. La de Rafaela es muy chiquita, de las más chicas de la categoría, por ende voy a tener muchas disputas por el poco espacio, roces, situaciones en las áreas. Por eso, siempre hay que planificar.

Arbitros2.jpg Los árbitros rosarinos expusieron sus sensaciones sobre la función que les toca desempeñar en el mundo del fútbol. Gustavo De Los Ríos / La Capital

“Nos adaptamos muy bien al VAR, aunque siempre hay cosas por pulir. En otros países arrancó con algunos problemas pero acá llegó bien. Es una herramienta excelente. A veces nos ayuda a volvernos a casa sin una roja omitida, un penal omitido, o también al revés. Se achicó mucho el margen de error que teníamos.

“Uno siempre aspira a más, pero primero quiero afianzarme. Estoy dirigiendo partidos importantes, me siento bien y quiero seguir consolidándome. Pensando a futuro, el objetivo es ser internacional”.

Andrés Gariano

Arbitro de primera división

“Empecé a estudiar arbitraje a los 17 años, en el 2004. En el 2007 ya debuté en primera división en la liga de Alcorta. Pasé por todas las ligas de la zona, dirigí cientos de clásicos y finales. Luego subí al Federal C y Federal B, hasta entrar en AFA en 2017. Tengo 87 partidos en el Nacional B, 45 en Federal A y acumulo 26 en primera división. Te puedo decir que en lo único que pienso ahora es en poder asentarme en primera”.

Gisela Bosso

Arbitra asistenta en primera y PN

“Las mujeres estamos ganando cada vez más terreno en el arbitraje y devolvemos la confianza que nos dan. Demostramos en cada partido que estamos a la altura. Se disfruta pero también se aprovecha cada momento. Aún quedan varias metas por cumplir pero voy paso a paso. Primero apunto a algún torneo continental, Sudamericana o Libertadores. Este año me afiancé mucho en Primera (será asistente en Platense-Estudiantes), valoraron mi trayectoria y siempre respondí a la confianza que me dieron”.

Jonatan Mapelli

Asistente Federal A

“Estoy muy contento de poder ser árbitro a nivel nacional. Trabajé mucho para llegar a este lugar de privilegio y todo gracias a la Asociación Rosarina que me dio la posibilidad de poder ser parte de su cuerpo arbitral. Es un sueño hecho realidad”.

Matias Bianchi

Asistente Primera y PN

“Hace 10 años que soy árbitro a nivel nacional. Estoy muy feliz. Llevar la bandera de la Rosarina es un orgullo. Aprovecho a agradecer al diario La Capital de poder hacer esta hermosa movida y juntar a todos los colegas que están dirigiendo en AFA”.

Gonzalo Ferrari

Asistente Primera y PN

“Llevo 17 años en esta actividad y 6 en AFA. Soy un agradecido de formar parte de los jueces de la Rosarina y no me quiero olvidar del presidente Mario Giammaria, quien tuvo mucho que ver para que esté en un nivel muy alto. Y saludo esta gran movida de juntar tantos colegas, que no es fácil por las obligaciones de todos”.

Arbitros.jpg Casi una veintena de árbitros rosarinos ponderaron que Ovación les haya dado la posibilidad de expresarse. Gustavo De los Ríos / La Capital

Lucas Cavallero

Arbitro Primera Nacional

“Es una semana muy especial para los árbitros, ya que el 11 de octubre festejamos nuestro día. Juntar a todos los colegas es un premio para los que estamos en esta actividad. Soy árbitro desde 2006, en Cadep desde el 2012 y hace 3 años estoy contratado por AFA. Soy oriundo de San Lorenzo y hace 7 que vivo en Rosario. No me quiero olvidar de todas las personas que me apoyaron para llegar a este hermoso lugar de privilegio. Tengo 31 años y aún mucho por recorrer en esta actividad”.