Historia del Clásico, capítulo 11: dominio absoluto de Central y un gol histórico de Maxi Rodríguez

Central volvió a primera en 2013 luego de estar tres años en la segunda categoría y sacó una gran diferencia en la historia de los clásicos.

Ignacio Malcorra fue determinante en la historia de los últimos clásicos ya que hizo dos goles para sendos triunfos de Central.

Desde que Central volvió a primera en 2013, los canallas dominaron la historia de los clásicos ante Newell’s. Hubo 24 enfrentamientos en estos últimos 12 años (22 en AFA y 2 en la Copa Santa Fe), con 14 triunfos para los auriazules, 8 empates y solo dos victorias para los rojinegros.

El 20 de octubre de 2010 se volvió a jugar el clásico en forma oficial tras 1.281 días (el último había sido el 18 de abril de 2010). En el torneo Inicial 2013, venció 2 a 1 en Génova y Cordiviola a Newell’s con tantos de Alejandro Donatti y Hernán Encina. Maximiliano Rodríguez anotó para los visitantes.

Luego, en el torneo Final 2014, el 6 de abril de ese año, los canallas vencieron 1 a 0 a los leprosos en el Marcelo Bielsa con tanto de Franco Niell. Ya en el torneo de primera división de 2014, el 19 de octubre, hubo otro éxito auriazul en Génova y Cordiviola. Esta vez fue 2 a 0 con festejos de Franco Niell y Nery Domínguez.

El 26 de julio de 2015, en el Coloso, Central ganó por cuarta vez consecutiva ante Newell’s. Fue por 1 a 0 con grito de Marco Ruben. El 13 de setiembre de ese año la lepra cortó la racha de derrotas al igualar 0 a 0 en el Gigante.

El histórico gol de la Fiera Rodríguez

Durante 2016 se jugaron cinco clásicos. Tres por torneos de la AFA y dos por la Copa Santa Fe. Si bien ambos equipos presentaron a jugadores de reserva, desde los documentos oficiales a estos clásicos hay que considerarlos dentro de esta historia.

El 14 de febrero de 2016, los canallas ganaron 2 a 0 de local con tantos de Marcelo Larrondo y Marco Ruben; mientras que el 24 de abril empataron 0 a 0 en el Coloso.

Luego llegaron los derbis por la Copa Santa Fe que terminaron igualados con el marcador en blanco, pero los rojinegros pasaron de fase al ganar en la definición por penales en el Gigante.

Hasta que el 23 de octubre de 2016, la Lepra ganó 1 a 0 en el Gigante con tanto de la Fiera Rodríguez en el minuto 93 y dejó atrás una racha de 12 partidos sin vencer a Central (7 empates y 5 derrotas).

Aquella tarde el equipo de Diego Osella formó con Luciano Pocrnjic; Franco Escobar, Fabricio Formiliano (73’ Luis Advíncula), Néstor Moiraghi y Nehuén Paz; Joel Amoroso, Diego Mateo, Facundo Quignon (81’ Jalil Elías) y Mauro Formica; Héctor Fértoli (87’ Mauricio Tevez) y Maximiliano Rodríguez.

image

El duelo por Copa Argentina lo ganó Central

Los canallas retomaron su supremacía contra Newell’s. En 2017 se quedaron con los dos clásicos. El 14 de mayo se impuso 3 a 1 como visitante con tantos de Gastón Carrizo, Marco Ruben y Germán Herrera. Mauro Formica anotó el descuento para los locales. En tanto, el 10 de diciembre venció 1 a 0 a la Lepra en Arroyito, con tanto de Germán Herrera.

Hasta que llegó el jueves 1º de noviembre de 2018. Se tenían que enfrentar en un partido que no tenía mañana, por los cuartos de final de la Copa Argentina. Luego de tantas idas y venidas, este encuentro se terminó jugando en cancha de Arsenal y lo ganó Central 2 a 1. Germán Herrera y Fernando Zampedri anotaron para los canallas, mientras que Joaquín Torres hizo el tanto rojinegro.

El equipo dirigido por Edgardo Bauza formó con Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Matías Caruzzo, Oscar Cabezas y Alfonso Parot; Washington Camacho (84’ Hugo Diego Arismendi), Néstor Ortigoza, Leonardo Gil (88’ Joaquín Pereyra) y Federico Carrizo; Germán Herrera (77’ Andrés Lioi) y Fernando Zampedri.

image

Los últimos dos clásicos antes de la pandemia terminaron sin vencedores ni vencidos. En la Superliga 2018/19 culminaron 0 a 0 en el Coloso y en la Superliga 2019/20 terminaron 1 a 1 en el Gigante (Cristian Lema para la visita y Claudio Riaño para los locales).

Los clásicos luego de la pandemia

Finalmente, en los nueve clásicos que se jugaron luego del Covid 19 hubo 6 victorias para Central, dos empates y un solo éxito leproso.

En la Copa Liga Profesional 2021 los auriazules doblegaron a los rojinegros al vencerlo 3 a 0 en Arroyito (Marco Ruben, Nicolás Ferreyra y Luca Martínez Dupuy) y empataron 1 a 1 en el Coloso (Damián Martínez para la visita y Nicolás Castro para los locales).

En 2022 los dos clásicos se jugaron en el Gigante y hubo un triunfo para cada uno. En la Copa Liga Profesional ganó 1 a 0 Newell’s con tanto de Juan Manuel García y en la Liga Profesional el triunfo fue para Central por la mínima diferencia con festejo de Alejo Veliz.

Luego hicieron tablas en la Liga Profesional 2023 (0-0 en el Parque) y Central ganó los últimos cuatro partidos: 1-0 en le Copa Liga Profesional 2023 con tanto de Malcorra, de tiro libre, en Arroyito; 1-0 en la Copa Liga Profesional 2024 en el Coloso con gol de Malcorra; 1-0 en la Liga Profesional 2024 en el Gigante con grito de Facundo Mallo; y 2 a 1 en el Bielsa en el Apertura 2025 con goles de Gaspar Duarte y Jaminton Campaz para los canallas y Ever Banega para la los leprosos.