Rosario Central transita desde los números su peor año desde que volvió a primera división

Rosario Central no sacó provecho del título de 2023 y está realizando la peor campaña en la última década teniendo el cuenta el calendario anual.

Eran tiempos promisorios para el club de Arroyito . No solamente por esa vuelta olímpica que dieron con Miguel Russo en el banco y después de haber sorteado en cuartos de final a Racing y en semifinales a River, dos pesos pesados del fútbol argentino.

Pero luego de aquel festejo hace menos de un año ante los calamares todo se derrumbó. Los canallas perdieron la final con River, Di María no volvió club, quedó afuera prematuramente de la Copa Argentina, no pasó la fase de grupos de Libertadores, se quedó en octavos en la Sudamericana, no clasificó a los cuartos de final de la Copa de la Liga, faltando una fecha para culminar la Liga está en el puesto 22 sobre 28 y mirará por TV las copas internacionales en 2025.