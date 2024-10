Rosarina: volvió el fútbol, pero antes hubo sanciones duras por violencia y falta de papeles

La Asociación Rosarina de Fútbol desafilió a clubes por hechos de violencia y falta de documentaciones requeridas. Aguirre ganó y manda en la A, 1º de Mayo goleó en la C y sueña ascender

Barrio de Rucci de fiesta. 1º de Mayo goleó a Juan XXIII (5-0), manda en Primera C y se ilusiona con el ascenso a la segunda categoría.

En la Primera B, la situación es más complicada para la mayoría de los clubes. Defensores Unidos fue desafiliado por 30 días y se le quitarán 9 puntos. Leones y 7 de Setiembre no presentaron documentaciones, también se los desafilió y les restarán 4 unidades.. Además, se le descontarán puntos al final a Bancario (6 unidades),Villa Gobernador Gálvez (5), Arijón (4), Renato (4), Fisherton (3) y Banco (2). En tanto, no podrán ascender por no contar con equipo de fútbol femenino Arijón, Fisherton y Renato Cesarini.