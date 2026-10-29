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Básquet a todo o nada: empiezan las definiciones de la Liga Rosarina

Este fin de semana arrancan los cuartos de final de la Primera A y la Superliga de básquet con duelos atrapantes y equipos que llegan afilados

29 de octubre 2026 · 21:36hs
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El seleccionado de la Asociación Rosarina de U15 terminó en el segundo lugar del Provincial.

El seleccionado de la Asociación Rosarina de U15 terminó en el segundo lugar del Provincial.

Arrancan los cuartos de final de los torneos de Primera “A” y Superliga de la Asociación Rosarina de Básquetbol. Por el lado del torneo de ascenso a la máxima categoría la programación indica que este viernes dará comienzo la ronda de encuentros que depositarán dos equipos en la máxima categoría para el certamen 2027. Básquet a todo o nada.

Sportivo Federal y Calzada ganaron sus series de reclasificación de Primera A y armaron los playoffs de cuartos de final de la categoría, que serán: San Telmo (1) vs. Red Star (8), Fisherton (2) vs. Sportivo Federal (7), Libertad (3) vs. Calzada (6) y Echesortu (4) vs. Estudiantil (5).

Primera A de la Rosarina

Federal derrotó como local en el tercer juego a Talleres de Arroyo Seco por 80 a 63.

Además, Calzada venció a Unión Sionista por 73 a 64, con 19 tantos de Dino Abratte.

De esta manera el equipo de Funes, San Telmo, que conduce Alejandro “Choca” Fernández consolida una sólida estructura que ha sido clave para llevar a cabo esta brillante campaña en la temporada 2026, que lo hace aparecer como un gran candidato a ascender a la máxima categoría del básquet de la Asociación Rosarina. El rival será Red Star, de la ciudad de San Lorenzo.

En cuanto al Club Atlético Fisherton que será rival de Sportivo Federal, cuenta con jugadores importantes como Luciano Pansarasa, Valentín Garello, Gino Glivio e Ignacio Onetto y se consolidó como otros de los equipos con grandes posibilidades.

Otro de los clasificados a instancias de cuartos de final, es el equipo de Nicolás Botti, Los Rosarinos Estudiantil que cuenta con figuras como: Nazareno Borgna, Santiago Seveso, Joaquín Báez, Gino Baravalle y Eneas Rufino. El rival será Echesortu, que tendrá ventaja deportiva.

El Libertad de Angelo Carlachiani, Nicolás y Santiago Giraudo y Franco Carnovale es otro de los firmes candidatos al ascenso a la máxima categoría. Claro que para poder seguir avanzando deberá dar cuenta de Calzada.

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La Superliga

El domingo comenzará la serie de cuartos de final con partidos que prometen ser de gran atracción. Temperley, conducido por Mariano Junco, cuenta con grandes presencias como Goyo Traglia, Lucio Beltramino, Oscar Parizzia y Gastón Fredes, que será rival de Rosario Central donde se destaca Juan Mécoli junto a Matías Martínez y Jeremías Minzer.

En otro de los juegos Gimnasia y Esgrima, de buena temporada con Lautaro Suárez, Jonathan Sacco, Santiago Cabrejas, Marco Luchi, entre otros, deberá enfrentar a Olegario Víctor Andrade (CAOVA), ese difícil equipo del sur de Rosario que conduce Andrés Malajovich Farruggia y que viene de eliminar a Alumni de Casilda.

Otro de los encuentros será el que disputarán Sportsmen Unidos conducido por Cristián Le Bhian y Unión de Arroyo Seco, que dirige Juan Pablo Reartes. El equipo verde de calle 1º de Mayo, cuenta con un plus especial debido a las figuras de Latrell Williams e Isaac Anderson. Del otro lado, Unión de Arroyo Seco, con Ignacio Alimena, Lucio Grimauldo, Andrés Ottolini y Lucas Cordero, entre sus mejores exponentes se ha convertido en un equipo difícil.

Por último el siempre complicado Atalaya enfrentará al Club Atlético Provincial. Los azules de calle Juan Manuel de Rosas, con Juan Pablo Luppo en el banco de suplentes, serán un duro rival para los rojos del Parque Independencia. Jugadores como los hermanos Yanson, Borches, Celotti, Votero y Baridón conforman un equipo complicado a los que se agregan Maruelli, Gómez y Montino. Provincial, en tanto, es un gran equipo que participa en la Liga Argentina.

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Rosario fue subcampeón femenino en el U15 de Rafaela

El seleccionado de la Asociación Rosarina de U15 terminó en el segundo lugar del Provincial de la categoría que se llevó a cabo en la ciudad de Rafaela. El equipo que condujo Cecilia Quiroga cayó en la final frente a Santa Fe por 65 a 52 en cancha de Independiente, histórico equipo en el que se iniciara el recordado Carlos Raffaelli, gloria del básquetbol argentino.

En el encuentro final tuvo una destacada actuación Aymará Vernazza (13 puntos - Club Ben Hur), junto a sus compañeras Macarena Pardini (12 puntos - Náutico Avellaneda), Lara Carbajal (10 puntos - Alba Argentina) y Caterina Rubiola (8 puntos - Regatas de San Nicolás). El equipo de la Rosarina había derrotado a la Asociación Rafaelina y a la de Noroeste, en la etapa previa.

En la fase clasificatoria vencieron a Rafaelina B y la Venadense, más derrota ante Santa Fe. En semifinales triunfaron ante Noroeste y en el encuentro final cayeron, nuevamente, ante el equipo de la capital provincial. El elenco fue conducido por Cecilia Quiroga con la asistencia de Daiana Filippi, mientras que Andrea Armand fue la delegada y Matías Dalten el kinesiólogo.

La selección masculina U 15 juega el torneo Provincial

Este viernes en la ciudad de Santa Fe, la selección de la Asociación Rosarina comenzará a disputar el Campeonato Provincial Interasociaciones, categoría cadetes U15, organizado por la Asociación Santafesina de Básquetbol y fiscalizado por la Federación de Básquetbol de la Provincia de Santa Fe. El mismo se disputará en las sedes de Club Regatas y Club Rivadavia Juniors. El equipo de la Rosarina integra la zona A junto al local, Noroeste y Reconquistense.

Esta tarde la Rosarina se medirá con Reconquista, a partir de las 17.30 dando inicio a su participación en el mencionado torneo.

El entrenador Federico Sauro será secundado por Flavio Bianchini (asistente 1), Julián Oña (asistente 2), Nicolás González (PF). Como delegado viajará Marcelo Quinteros.

  El equipo está conformado por los siguientes jugadores: Lucas Peralta (Náutico Avellaneda), Santiago Benítez Jones (GER), Santiago Rovetto (San Telmo), Fausto Oggero (Regatas San Nicolás), Bruno Massari (Echesortu), Santino Rossini (Náutico Avellaneda), Samuel Román Bargot (GER), Bautista De Santis Tournier (Universitario), Ciro Arribas Correa (Náutico Avellaneda), Nicolás Gatti (GER), Francisco Martínez (Alumni de Casilda) y Neilan Podestá (Regatas San Nicolás).

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