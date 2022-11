Rodrigo De Paul: "Todos tenemos que ayudar para que Messi pueda ser campeón del mundo"

"A Lionel lo quiero mucho y sé que es algo recíproco, porque fuera de la cancha estamos cerca y nos divertimos simplemente porque somos amigos, y yo con mis amigos la paso bien. Es verdad que a mis otros amigos no les sacan las fotos que le sacan a él, pero entre nosotros fuimos generando fuera del campo algo que adentro también se da. Y jugar con él es como hacerlo al truco teniendo el as de espadas en todas las manos. Si uno sabe de antemano que siempre va a tener esa carta, juega más tranquilo. Y me parece que esto sucede porque hay una amistad, una buena energía entre nosotros que ayuda a que las cosas salgan fácilmente", apreció.

El volante resaltó que la selección argentina "tiene en Lionel a un gran líder, es una figura muy importante, alguien que además de jugar como juega, con la palabra ya simplifica todo. Obviamente, cuando habla se lo escucha con mucha atención. Y en mi caso el rol que intento cumplir es el de predicar con el ejemplo: entrenar a full, que el equipo sepa que siempre puede contar conmigo adentro y afuera, entender cada momento y aportarle diversión al grupo. Eso te lleva a ser un referente".

"Y en lo profesional estoy físicamente muy bien, porque soy una persona que se cuida. Entreno mucho, dedico mi vida cotidiana al fútbol y eso hace que me sienta muy bien y que llegue entero a los partidos. Por eso está bueno que el Mundial se juegue a fin de año, porque si hubiera sido en junio como de costumbre todos habríamos llegado más desgastados. Pero en cambio ahora nos encuentra a mitad de la temporada y estamos mucho mejor. Por eso mi pronóstico es que nos espera un Mundial en el que habrá muy buen fútbol”, anticipó.

"Y ahí nuestra selección estará en el pelotón de los que pelearán por el título. Por eso creo que esta Copa del Mundo se va a definir por detalles, por tratar de no acumular dos amonestaciones para que te suspendan o por alguna lesiones como las que están cayendo últimamente antes de empezar. Esas son las cosas que pueden terminar pesando al momento de la definición en medio de niveles tan parejos. Vamos a jugar siete finales dentro de un mes muy duro y por eso debemos estar en óptimas condiciones físicas y mentales", advirtió.

De Paul destacó que en el grupo de la selección argentina "hay buen ambiente, buena energía. Y esto fue así desde el primer momento. Y en eso fue muy importante el técnico (Lionel Scaloni) ya que no fue solo un buen seleccionador de jugadores sino que también analizó muy bien las personalidades de cada uno. Y eso hizo que el rompecabezas encaje y que todo funcione como lo hace, ya que le dio mucho valor no solo al que tenía la capacidad de hacer simplemente un buen control de pelota, sino a todo un contexto que en ese momento el seleccionado necesitaba".

"Después están los candidatos de siempre con los que tendremos que competir y que son muy fuertes, como por ejemplo Brasil, que tiene un equipazo. Y también está Francia, que tiene jugadores en un nivel altísimo además de ser los últimos campeones a los que podríamos cruzar ya en octavos de final, y que encima sumaron respecto de Rusia 2018 a Karim Benzema", describió.

https://twitter.com/RollingStoneAr/status/1587823851009986560 Este mes en #RollingStoneArgentina | Rodrigo De Paul (@rodridepaul), el jugador más buscado dentro y fuera de la cancha, habla de todo antes de su desafío más grande: ayudar a Messi a levantar la Copa del Mundo. Encontrá la edición de noviembre en kioscos de diarios y revistas. pic.twitter.com/Hlhm6RDTe1 — RollingStoneAr (@RollingStoneAr) November 2, 2022

"Y un poco más atrás aparece España, una selección que juega muy bien al fútbol y tiene a uno de los mejores técnicos del mundo como Luis Enrique. Y obviamente también hay que mencionar a un candidato habitual al título como Alemania, y a Inglaterra, que jugó la última final de la Eurocopa (la perdió con Italia). Y eso por nombrar solamente a los principales, así que no se si hubo alguna vez un Mundial con tantos equipos en condiciones de aspirar al título", remarcó.

De Paul siempre estuvo en contacto con los primeros planos, no solo por lo futbolístico y por su vínculo con Messi, también por su relación sentimental con la popular cantante Tini Stoessel. Por eso, no sorprendió que la revista Rolling Stone, dedicada justamente a la música y la cultura de masas, le hiciera una extensa entrevista, pero además lo tuviera en su portada con el torso desnudo y luciendo sus numerosos tatuajes.

"La verdad que con Tini tenemos una relación muy sana, cada uno atento a su trabajo y sus responsabilidades. Ninguno de los dos depende del otro y nos elegimos para transitar la vida acompañándonos. Yo siento mucha admiración y orgullo por lo que ella hace, la dedicación que le pone a su profesión y el valor que le da a cada acción destinada a la gente que la sigue. Esta relación me cambió la vida, porque me hace muy bien", confesó.

"Y si bien por nuestras obligaciones no podemos estar todo el tiempo juntos, cada vez que lo hacemos nos disfrutamos, ya que nos aislamos de muchas cosas que son densas. Así que mientras nos hagamos bien mutuamente como hasta ahora, bienvenido sea y ojalá nos dure mucho tiempo", apuntó el actual mediocampista de Atlético de Madrid.

Y en el final De Paul no se olvidó de sus orígenes y habló de su sueño de retirarse en Racing. "Allí empecé y sería genial poder ganar una Copa Libertadores con la Academia. No se si será posible, pero es lo que deseo. Y después de retirado me alejaré del fútbol, porque no me veo como entrenador ni nada de eso", concluyó.