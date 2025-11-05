River tomó una decisión contundente con Marcelo Gallardo, en medio de la crisis del equipo

Lo anunció el presidente Stefano Di Carlo. La decisión se tomó cuando el equipo se prepara para enfrentar a Boca en la Bombonera

Marcelo Gallardo seguirá siendo el entrenador de River pese a la falta de resultados desde que volvió al club.

Marcelo Gallardo seguirá siendo el entrenador de River . Pese al mal momento del equipo y los magros resultados obtenidos en 2025, el presidente del club anunció que renovará su contrato hasta fines de 2026. La novedad se dio a conocer a cuatro días del próximo gran desafío del Millonario: el partido contra Boca en la Bombonera.

Stefano Di Carlo dijo que cumplió con su promesa durante la campaña electoral en River y aseguró que Gallardo es "la cara deportiva" de River. Y añadió: "Los proyectos y procesos hay que apoyarlos y sustentarlos en los malos momentos".

“A nivel personal, creo en la figura de Gallardo y su capacidad de trabajo. Llevó a River a lo más alto. Siempre quiere lo mejor para el club y estamos convencidos de que va a volver a ganar”, agregó Di Carlo, quien se impuso en los comicios del último sábado y asumió el lunes.

Gallardo, en tanto, afirmó que River atravesó muchos malos momentos en el pasado y que él no desconoce la realidad por la que atraviesa el equipo. "Soy consciente de que las cosas no van como queremos, pero quiero redoblar la apuesta para lo que viene y estoy convencido”, dijo.

“Estoy agradecido a aquellos hinchas que se expresan genuinamente, con apoyo, a pesar del mal momento. Desde este espacio, y del apoyo de los hinchas, es que estoy convencido de que quiero redoblar la apuesta para seguir”, añadió el Muñeco.

Sobre el preocupante presente futbolístico que atraviesa su equipo, el entrenador afirmó: “Nosotros hacemos una evaluación temporada tras temporada y por eso hacemos revalidaciones año a año. Estamos convencidos de que esta crisis futbolística va a pasar, como todo, y por eso tengo la convicción de seguir”.

“No me iba a escapar por un mal año deportivo. No está en mi y tengo convicciones para seguir a pesar de vivir en un mundo tan dramático. Yo pasé por mucho en mi vida y por eso estoy convencido de que vamos a ganar”, afirmó en relación con el superclásico del domingo ante Boca en La Bombonera.