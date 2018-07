Rinaudo es el que está en la mira

El trabajo de la búsqueda de refuerzos continúa, pero el mismo no será sencillo, al menos en los puestos a los que Bauza les puso nombre y apellido. Uno de eso es Fabián Rinaudo, el mediocampista de Gimnasia, para cubrir la posición de volante central que para el Patón parece condición sine qua non. Las fuentes consultadas por Ovación coincidieron que Fito es el jugador que pretende el Patón y por el que seguramente se iniciará alguna gestión sabiendo la complejidad del tema, ya que el volante tiene contrato y desde lo económico no es accesible. Mientras, en Defensa y Justicia suena Camacho y es probable que llegue una oferta por el uruguayo.