El Chapa Retegui dijo "no", pero en Rosario Central prefieren esperar

Después del glamour, las luces, los flashes y toda la repercusión que hubo tras la asunción de Carlos Tevez como director técnico de Central, el primer contratiempo, que no es menor por cierto. Porque en la misma conferencia el Apache confirmó que Carlos Retegui iba a ser su colaborador y después de la presentación el propio Ricardo Carloni ratificó esa información cuantas veces pudo, pero en un abrir y cerrar de ojos el panorama cambió y el ciclo Tevez sufrió su primer cimbronazo luego de que el Chapa confirmara que al menos por ahora no formará parte del cuerpo técnico por la imposibilidad de dejar su cargo en la secretaría de Deportes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De arranque, una desprolijidad en medio de un ciclo que se anunció con bombos y platillos. Ahora, ¿qué es lo que piensan en Central? ¿Retegui viene o no? ¿Si no es ahora, podrá hacerlo en los próximos días? La sensación que tienen es que más temprano que tarde se unirá el equipo de trabajo de Tevez. El vice Carloni se mostró optimista con que lo que hasta ayer era un “no” en cuestión de días sea un “sí”. “Yo confío en que va a venir”, fue la frase de directivo auriazul en declaraciones en el programa “Esto es Central”. Un dato importante: en medio de las incógnitas que hay sobre el tema no está del todo claro si Tevez está buscando un reemplazante de Retegui. Aparecieron algunas alternativas, pero ningún actor involucrado se atrevió a hablar de nombres propios. Por lo pronto, los hoy seguros colaboradores del Apache son sus hermanos Diego, Miguel y Ariel.