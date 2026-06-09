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Real Madrid ofreció 150 millones de euros por Julián Álvarez, pero Atlético Madrid respondió con burlas

El club donde juega el delantero argentino se remitió a la cláusula de rescisión del contrato, que es de 500 millones de euros

9 de junio 2026 · 15:55hs
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Julián Álvarez se convirtió en noticia a poco del debut de Argentina en el Mundial por la oferta del Real Madrid que el Atlético rechazó.

Julián Álvarez se convirtió en noticia a poco del debut de Argentina en el Mundial por la oferta del Real Madrid que el Atlético rechazó.

A días del debut de Argentina en el Mundial 2026, el poderoso Real Madrid confirmó que hizo una oferta formal de 150 millones de euros al Atlético de Madrid para intentar incorporar al delantero Julián Álvarez, aunque el ofrecimiento fue rechazado.

A través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, el club presidido por Florentino Pérez informó que la oferta fue presentada tras una reunión de la Junta Directiva. “El Real Madrid C. F. comunica que ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez”, señaló la entidad.

Según el Real Madrid, su rival histórico de la capital española agradeció el interés por el ex-River y destacó las buenas relaciones institucionales entre ambos clubes, pero rechazó la propuesta y se remitió a la cláusula de rescisión del atacante campeón del mundo con la selección argentina, que es de 500 millones de euros.

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Atlético de Madrid quiere retenerlo

La respuesta del club colchonero no se hizo esperar, pero no fue para nada formal. Es que el Atlético se burló del Real a través de una serie de tuits en los que dejó en claro incluso que nunca respondió al ofrecimiento por el delantero cordobés.

La cuenta oficial del conjunto colchonero citó la publicación del Real Madrid y agregó varios emojis de caras llorando de risa. La publicación no tardó en viralizarse y generó miles de reacciones entre hinchas de ambos equipos.

Luego, el Atlético de Madrid redobló la apuesta con un segundo mensaje publicado desde su cuenta oficial, esta vez bajo el formato de un supuesto "comunicado oficial" dirigido a Real Madrid.

"Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos @realmadrid", dice el texto difundido por el club rojiblanco, con una serie de tuits cargados de ironía.

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"No estudiamos ninguna oferta por Julián"

Atlético señaló: "Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti", y agregó: "Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos nada". Además, fue contundente respecto a la situación de Julián Álvarez: "Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián", desmintiendo cualquier posibilidad de negociación abierta con el conjunto merengue.

La publicación también incluyó una nueva chicana vinculada a la histórica rivalidad entre ambos equipos. "Cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacéis reír aún más que el @FCBarcelona_es", escribieron desde la institución colchonera. Por último, el mensaje cerró con una referencia a las divisiones inferiores y un nuevo dardo para su clásico rival: "Aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejáis de 'robar' jugadores de nuestra Academia. ¡Muchas gracias, @realmadrid!".

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