Ultima prueba para Argentina, una piedra en el camino para Scaloni y con el mejor de todos en cancha

Lionel Messi jugará en el amistoso ante Islandia en Alabama, un partido que a Scaloni le preocupa por las condiciones en que tiene a varios jugadores

Pelota al piso, lleva la pelota en la práctica de la selección argentina. Lionel Messi se recuperó y jugará unos minutos ante Islandia, último amistoso antes del Mundial.

Ya está. El Mundial está a la vuelta de la esquina y no hay más tiempos para pruebas. O sí. En Alabama Argentina se juega mucho. Porque hay muchos que no están al ciento por ciento y habrá que ver cómo responden. Entre ellos, el mejor de todos: Lionel Andrés Messi . Que va a estar en la cancha ante un rival rocoso como Islandia , quizás poco conveniente. De hecho, el mismo Lionel Scaloni calificó a este último amistoso como una piedra en el camino. Que tal vez si hubiera tenido la potestad de llevarlo adelante o no, en las circunstancias actuales no lo hubiera hecho. Porque hubiera guardado, no hubiera arriesgado. Pero en vistas de, como quien dice, no le queda otra, sabe más que nadie que servirá para que los jugadores le muestren realmente cómo están desde el costado físico.

Fue jugosa, como siempre por otra parte, la conferencia de prensa de Scaloni que dio este lunes. Habló sin tapujos. Sabe que hay varios de sus dirigidos que están al límite y que este amistoso, en este momento particular, no le cae de la mejor manera. Pero que lo usará para ver exactamente donde se está parado. Teniendo en cuenta, eso sí, que varios no estarán.

Seguro que Dibu Martínez, Julián Álvarez y Leandro Paredes lo verán de afuera. Pero Messi estará adentro. Y casi seguro de titular, como respondió en forma jocosa a la última pregunta que le hicieron en inglés. “Is it possible”, respondió en un idioma un tanto castellanizado, despertando las risas de todos.

Pero un rato antes, cuando lo consultaron sobre qué era lo que más lo preocupaba de cara ya al Mundial, sin dudar respondió: “El amistoso contra Islandia”. A partir de ahí se explayó sobre lo escrito al principio. Que era una piedra en el camino. Fuerte concepto, sin dudas.

Las piedras para Lionel Scaloni

Y es que seguramente el momento no es el ideal para Scaloni. Demasiados jugadores importantes que están con lo justo. Que probablemente sean “aguantados” más por eso mismo. Pero preocupa, claro que sí, que esté esperando que al Dibu Martínez se le forme el callo en el hueso del dedo anular de la mano derecha. O a que a Julián Alvarez se le vaya el dolor que aún siente en el tobillo izquierdo. O que sufra, claro que sí, el partido de este martes a la noche con Messi en la cancha, sabiendo que no hace ni dos semanas que salió con dolor en el isquiotibial izquierdo.

Es cierto que se sumaron al trabajo normal otros que venían tocados como los dos laterales derecho, Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, y el juvenil Nicolás Paz. Pero también que entre manos tendrá la difícil misión de tomar decisiones fuertes si alguno no está como debe ser, como pasó con Leonardo Balerdi, al que reemplazará inmediatamente después del amistoso.

A qué equipo enfrentará Argentina

Islandia tiene toda la pinta de no ser un rival cómodo para un amistoso. Si bien todos los adversarios de selecciones clasificadas al Mundial saben que no deben mandarse macanas, lo cierto es que también juegan lo suyo.

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Más allá de aquel antecedente amargo para Argentina en el debut mundialista de Rusia 2018, cuando empataron 1 a 1 y Messi erró un penal, la actualidad de los vikingos indica que hará fuerza.

Cayó ante Japón en su anterior amistoso, sobre el final por 1 a 0, y en febrero México lo goleó 4 a 0. Pero quedó afuera del repechaje en su zona de eliminatorias en la última fecha ante Ucrania, y antes le igualó a Francia, que clasificó sin problemas. Es decir, luce un poco más complicado que Honduras.

Más allá de eso, del valor poco importante del resultado, Argentina hará un ensayo en serio. Con Messi. Sin dudas que hay cuestiones muy importantes en juego, como que todos terminen bien por ejemplo, en especial el mejor del mundo. Scaloni lo sabe, es una de las últimas piedras en el camino de acá hasta Argelia.