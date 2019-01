Agustín Allione ya es un canalla más. En su momento no pudo llegar, pese a los reiterados intentos por sumarlo. Sin embargo, en este mercado llegó de un día para el otro prácticamente. El volante se hizo ayer la revisión médica y luego firmó el préstamo sin cargo y con opción. Hoy temprano estará en el country de Arroyo Seco para presentarse y ponerse bajo las órdenes del cuerpo técnico que lidera Edgardo Bauza. Luego irá en busca de un lugar entre los titulares. Aunque en ese sentido, el mediocampista fue clarito en el mano a mano que le concedió a Ovación. "Llegué para jugar. Quiero demostrar para qué vine y si estoy bien o no", retrucó Peluche con firmeza antes de bucear por distintos temas.

¿Cómo viviste todo este proceso, ya que llegaste luego de tres intentos fallidos?

Es verdad, estuve en tres mercados por venir pero siempre por una cosa u otra no pude hacerlo cuando estaba el Chacho (Coudet) en el club. Ahora se puede decir que por fin se dio y eso me pone muy contento.

¿Qué pasó o que cosa cambió para que se haya efectivizado?

Que ahora Palmeiras no puso tantas trabas como en las anteriores ocasiones. Fue eso básicamente. Pero por suerte ahora estoy acá y sólo deseo poder jugar lo más rápido posible.

¿Cómo fue tu última temporada en Brasil, ya que hay muchas especulaciones sobre tu regularidad?

La primera parte del 2018 fue muy buena. Luego, pasó que a mitad de año estaba por irme a Racing pero el pase se cayó. Volví a Brasil y el entrenador me dijo que ya tenía todo armado y que iba a arrancar desde atrás porque me quería ir. Lo entendí y por eso se me hizo un poco difícil tener la continuidad que tenía antes. Sin embargo, jugué algunos partidos y ahora llegó muy bien.

Se habla de que llegás con poco rodaje.

Sí, pero qué es poco rodaje. Porque en Brasil se juegan una montaña de partidos y jugué la mitad. El año pasado jugué más de 30 partidos, que acá es una temporada prácticamente. En 2017 jugué casi cincuenta encuentros. Vengo con ritmo, además de que vengo con una muy buena pretemporada que hice en Brasil.

¿Llegás muy bien?

Sí, porque venía haciendo la pretemporada con Palmeiras. Incluso no paré en las vacaciones. Desde lo físico vengo muy bien. Lo importante además es que vengo con muchas ganas. Quiero demostrar para qué vine y si estoy bien o no.

¿Sabés que venís a un club en el que hay presión y exigencias?

Por supuesto. Sé dónde vengo. Central es un equipo grande del país. Me tocó enfrentarlo y sé lo que representa el club para la gente. Aunque más allá de eso tengo en claro lo que es la presión y el compromiso porque vengo de Palmeiras y Bahía, que son dos clubes muy importantes de Brasil y también tienen sus historias y presiones. Más allá de todo espero ayudar al equipo a conseguir algún título, que es lo que uno siempre quiere hacer cuando llega a una gran institución.

¿Ya hablaste con Bauza o lo harás mañana (hoy) cuando vayas a entrenar por primera vez con el plantel?

No, no lo hice. Lo haré mañana (hoy) temprano cuando me presente en Arroyo Seco para empezar a trabajar junto a mis nuevos compañeros.

¿Te da lo mismo jugar por el sector derecho del mediocampo que por el izquierdo?

Sí, totalmente. Puede hacerlo de los dos lados sin problemas. También puedo jugar de enganche como lo hice en los últimos tiempos.

¿Sabés que el marco teórico indica que viniste para ser titular?

Sí, lo sé. Y vengo preparado para ser titular. También tengo en claro que el puesto se gana en cada entrenamiento, no hablando o deseando hacerlo. Cada práctica es un examen. Vengo para dar el máximo y para jugar, eso sí.

¿Qué pasa por tu cabeza al saber que se vendrán muchos partidos importantes?

Es un gran desafío para todos. Tendremos Copa Libertadores, Superliga, Supercopa Argentina y Copa de la Superliga. Y más adelante está la Copa Argentina. Hay mucho por jugar y hacer. Por eso tampoco dudé en venir cuando salió nuevamente esta chance.

¿Estás para jugar el próximo domingo si Bauza así lo considera?

Sí, estoy bien. Si dispone llevarme a Mar del Plata para el amistoso con Racing podría jugar. Pero eso es algo que no depende de uno. Antes deberé entrenar y luego el técnico debe decidir si considera que puedo ser parte del grupo que viajará el viernes.

¿Cuál es el deseo personal?

Dejar mi marca y conseguir títulos.