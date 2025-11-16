Inventor rosarino: creó un método simple de purificación del agua

El proceso aerotérmico diseñado por Díaz, que superó los 50 millones de lectores en la web, permite desalinizar agua de mar, superficial o subterránea perjudiciales a la salud, obteniendo agua potable con la que se puede abastecer desde una localidad a instituciones, industrias y hogares.

El invento de un rosarino permite hoy transformar agua con sales y arsénico en pura y potable, de manera sencilla y económica. Se trata del Desalinizador Aero Térmico que, como prototipo, despertó interés en el mundo, y hoy ya tiene lista las versiones domésticas para hogares o instituciones. “Son baratas, simples y darán soluciones a muchísima gente que tendrá agua esterilizada sin necesidad de cloro”, describió su creador, Osvaldo Díaz. Y adelantó a La Capital que las primeras las van a donar a escuelas de Chaco y del norte de la provincia de Santa Fe. El método ya figura en los manuales porque revoluciona la purificación del agua, uno de los mayores desafíos a resolver por el costo de los métodos (ósmosis inversa) o agresión al medioambiente.

El proceso aerotérmico diseñado por Díaz, que superó los 50 millones de lectores en la web, permite desalinizar agua de mar, superficial o subterránea perjudiciales a la salud , obteniendo agua potable con la que se puede abastecer desde una localidad a instituciones, industrias y hogares. Estos equipos domésticos se pueden fabricar con materiales y tecnología de procedencia nacional, al alcance de los lugares aún con menos recursos.

Ahora, desde Solmax, la empresa familiar fundada por Díaz, y en la que plasma su intuición creadora, después de las investigaciones académicas en la Universidad Nacional del Nordeste (Unne, Chaco-Corrientes), anticipó que donará estas versiones domésticas del desalinizador a escuelas en Chaco y Santa Fe, que tengan agua por perforación. “Los niños van a tomar agua de calidad, libre también de bacterias ”, aseguran. Un gesto en sintonía con su creador: fue la Unne, quien patentó el inventó porque, para él, lo importante es el aporte al bien común. Con eso se considera satisfecho.

Como toda innovación, el desalinizador surgió de una i nspiración sagaz y oportuna: a partir de los gráficos que relacionan temperatura y vapor de agua (psicrométricos), para resolver el efecto de las altas temperaturas en la producción de energía eléctrica, hecho que requería enfriamiento por evaporación de agua. Fue evocando esas observaciones que había realizado en sus trabajos, que surgió la pregunta de investigación: ¿Qué pasaría si en lugar de los 50 grados de los gráficos, se hacían los cálculos con temperaturas más altas?

“Nosotros hicimos el diagrama con las temperaturas reales que teníamos en la zona”, explicó. Y dijo que en un momento los cálculos revelaron una relación virtuosa entre aire y agua. Tenían a la vista un proceso teórico capaz de convertirse en método para purificar agua, relató Díaz, sobre el trabajo que realizó junto a alumnos que hoy tienen doctorados en el exterior en ingeniería. Fue el Eureka, la génesis que plasmaron en un prototipo con el que atrajeron miradas internacionales.

En síntesis, el proceso es el siguiente: el aire seco pasa a través de agua caliente y absorbe el vapor de agua que produce a su paso al tiempo que separa las sales, ya que el aire sólo absorbe el vapor. El vapor así generado se condensa, obteniendo agua pura. “Este fenómeno lo deben haber visto muchos, lo bueno de uno es que se puso a razonarlo, ahora estamos haciendo las máquinas chicas reduciendo los costos”, explicó.

Además, no pasó por alto un bonus: si en el proceso se utiliza agua de mar, la sal que queda es marina, muy apreciada para la salud. La Universidad Nacional de la Patagonia Austral (Unpa), en la que disertó Díaz, ya reprodujo su método: “Hicieron máquinas que sacan agua del mar y la purifican, y tuvieron la gentileza de regalarme quince días de vacaciones para conocer el sur argentino”, relató. Otro gesto de humildad. A modo de ejemplo, Israel, Marruecos y Estados Unidos, recibieron con interés su invento, “pero yo no manejo eso, lo hace la universidad”, dijo el inventor.

De barrio Ludueña al Chaco

Díaz nació en barrio Ludueña, hace 75 años, cursó todos los niveles de estudio en Rosario: Escuela Gobernador Crespo, Escuela Técnica N 7 y en la Facultad de Ingeniería y Química de la Universidad Católica Argentina (UCA), de donde egresó como licenciado en Química Industrial. A lo que sumó una maestría en Gestión Ambiental en la Unne, lugar en el que dictó clases durante 41 años. “Siempre me gustaba química, estar en el laboratorio, y siempre me atrajo la parte técnica, armar y desarmar cosas, si no hubiese seguido esta carrera, hoy no me sentiría conforme”, reflexionó.

Su primer trabajo fue en el laboratorio químico de la Usina Sorrento de Rosario, donde en 1977 ganó un concurso para la Gerencia Regional Noreste de Agua y Energía, que abarcaba Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. Se instaló en Barranqueras, que se convirtió en su lugar en el mundo, escalando posiciones en áreas técnicas de la por entonces Agua y Energía, hasta ocupar el de jefe de Operaciones y Técnicas Especializadas del Noreste, hasta 1991.

Luego nació su propia empresa de productos químicos e industriales y el asesoramiento a las principales empresas del país (YPF, Quilmes, Shell, a modo de ejemplo). Resistió la invitación para incorporarse a empresas multinacionales y eligió seguir en la ciudad chaqueña donde en la actualidad fue distinguido por distintas instituciones privadas y públicas. Eso sí, los fines de semana, toca pesca en familia en Paso de la Patria.

El 97.5 % del agua del planeta es salada, sólo el 2.5 % es dulce. De este pequeño porcentaje, el 70 % está en glaciares, 30 % en reservas subterráneas y sólo el uno por ciento está disponible en lagos y ríos.

“Quizás estemos frente a la forma más simple y económica de obtener agua potable del agua salada del mar o de perforaciones”, resume la revista de la Unne, sobre el invento de Díaz,