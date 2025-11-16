La Capital | La Ciudad | alerta amarilla

Rosario arrancó el domingo con una nueva alerta amarilla después de la tormenta

El Servicio Meteorológico Nacional descarta nuevas lluvias, pero hay que esperar hasta el lunes para que el tiempo mejore

16 de noviembre 2025 · 10:01hs
El alerta amarilla se lanzó hasta el final de la tarde por fuertes ráfagas.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

El alerta amarilla se lanzó hasta el final de la tarde por fuertes ráfagas.

Aunque la amenaza de tormentas severas se disipó durante la madrugada, este domingo se activó una nueva alerta amarilla en Rosario. El reporte oficial ratifica que el viento es el factor dominante en el cierre del fin de semana y es necesario actuar con precaución a partir de esta situación.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció fuertes ráfagas durante la tarde en la ciudad y el resto de la región. El fenómeno se superpone con el descenso de temperatura previsto después del temporal de la madrugada y es probable que este último cambio se sostenga hasta el próximo lunes.

De acuerdo al pronóstico, en Rosario prácticamente no hay chances de que vuelva a llover a partir del mediodía. Si bien esto implica una mejora significativa en cuanto al tiempo, el marco está lejos de ser el ideal para disfrutar de actividades al aire libre rumbo al inicio del último mes de la primavera.

¿Qué dice el alerta amarilla para Rosario?

El alerta meteorológica se refiere al potencial riesgo del viento desde el sur este domingo en Rosario. La velocidad puede oscilar entre 25 y 50 kilómetros por hora hasta la noche.

Por otra parte, el SMN anticipó ráfagas que van desde los 50 hasta los 75 kmh en el transcurso de la tarde. El área de cobertura del aviso se extiende a los departamentos San Lorenzo, Iriondo y Constitución.

Sábado sin Colectividades en Rosario: cuándo termina el evento

El pronóstico local establece una máxima probable de 25 grados a lo largo de la jornada. Luego se espera que la temperatura siga bajando, pero el calor volverá a la carga rápidamente durante el inicio de la semana.

El lunes se perfila como un día muy fresco y agradable, ya que la marca del termómetro no superará los 23 ° en Rosario. Además, el reporte anuncia una tarde cargada de sol y la tendencia se mantiene sin alteraciones hasta el miércoles.

Recomendaciones ante un alerta por viento

Entre otras medidas de prevención, la Municipalidad de Rosario sugiere sacar cualquier elemento que el viento pueda desplazar en balcones y terrazas. Asimismo es importante evitar que se acumule basura en los contenedores fuera del horario de recolección.

Por otro lado, las autoridades locales recomiendan prestar especial atención a los vehículos estacionados cerca de árboles. Cuando rige un alerta de este tipo, conviene mantener a los animales domésticos en lugares protegidos. Ante cualquier problema por el efecto de las ráfagas es posible hacer el reclamo telefónicamente a través de la línea gratuita 103 de Protección Civil o mediante Munibot, el chatbot de Whatsapp que funciona en el 341-5-440147.

