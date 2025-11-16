El pecado de Nacho: Malcorra vio la roja y es una baja clave para Central en el inicio de playoffs

El diez canalla se cruzó con el ex-Newell’s Fernández Cedrés tras el partido y fue expulsado. De mínima no jugará octavos de final.

El 10 canalla la empezó y parecía que todo terminaría en paz, pero volvió y se hizo expulsar junto a Fernández Cedrés.

La derrota no fue la peor noticia para Central en la noche de Avellaneda. Porque cuando el partido ya había finalizado y los jugadores se comenzaban a juntar en la mitad de la cancha para retirarse a los vestuarios llegó el cortocircuito generalizado. Y el saldo lamentable para el Canalla, que por una roja innecesaria y totalmente evitable perderá a uno de sus mejores jugadores como es Ignacio Malcorra, para afrontar lo más importante del semestre, que es el cruce de octavos de final que se jugará en una semana en el Gigante con rival a definir todavía. De mínima Nacho recibirá una fecha de sanción. ¿Qué paso?

Ni bien culminó el partido, que fue derrota 0-1 ante el Rojo, Malcorra fue a buscar a Fernández Cedrés y cruzaron algunas palabras. Enseguida se inició el remolino con varios jugadores de ambos equipos increpándose, con un intercambio fuerte entre Rodrigo Fernández Cedrés y Agustín Módica como los más exaltados. Luego pareció arribar la calma con Fatu Broun intentando separar. Pero al final llegó lo más dañino para Central.

Ignacio Malcorra, que había comenzado el entredicho, ya en el cierre de la escaramuza volvió a aparecer en escena y se puso cara a cara con el ex-Newell’s Fernández Cedrés. Allí pareció haber un exceso verbal recíproco. Y el árbitro Sebastían Zunino sin dudar expulsó a ambos, ante la sorpresa, la bronca y la impotencia del número diez canalla, que le repetía al juez en la cara “por qué me echas”.

El pecado inesperado de Malcorra

A esa altura Nacho sabía el pecado que había cometido por la calentura y las pulsaciones a mil tras el final del duelo.

Un grave error del referente auriazul que ahora se perderá seguramente de mínima el choque de los octavos de final del Clausura, siendo una baja sustancial e irreemplazable para los del Profe Holan.

Central, que había preservado a sus jugadores en riesgo de suspensión, como los casos de Ángel Di María, Alejo Veliz y Emanuel Coronel, por estar al límite de las tarjetas amarillas, ahora se queda sin un peso pesado para los cruces mata-mata.

Se dejó llevar por la bronca

Malcorra seguramente se dejó llevar por la bronca y fue a reprochar alguna palabra de más del ex-lerposo Fernández Cedrés y lo terminó pagando carísimo: con la roja y la ausencia en el trascendental cruce de octavos de final.

Por ello, a la pérdida del partido y del invicto a manos de Independiente se le suma lo más doloroso. La baja imprevista de un futbolista clave para afrontar un cruce a todo o nada como el del fin de semana que viene.

Malcorra es uno de los grandes referentes del plantel y su aporte es sustancial para el equipo en todo sentido. Por ello la pésima noticia de cara al inicio de los playoffs.

Más que nunca deberá tomar la posta del liderazgo Ángel Di María, que no tendrá a su principal socio.