Explosión en Ezeiza: qué pasó en el parque industrial que provocó un importante incendio

El incidente fue este viernes por la noche en una zona de petroquímicas cerca de la autopista, con una onda expansiva que reventó vidrios en viviendas cercanas

Una violenta explosión seguida de un incendio masivo sacudió el viernes por la noche en el Polígono Industrial de Ezeiza , generando una amplia onda expansiva que causó destrozos en viviendas cercanas. Más de 20 dotaciones de bomberos trabajaron desde la madrugada del sábado para contener las llamas en el predio, que afectó a múltiples plantas de acopio y productos químicos .

El incidente, ocurrido pasadas las 21 del viernes, se originó en una zona de funcionamiento de petroquímicas sin perímetros definidos, situada a metros de la autopista Cañuelas-Ezeiza. El fuerte estruendo alertó a los vecinos de la zona, y la onda expansiva alcanzó hasta un kilómetro , provocando la rotura de vidrios y el desprendimiento de estructuras.

El saldo inicial fue de 24 personas heridas, de las cuales ocho debieron ser trasladadas a hospitales . Fuentes sanitarias de la provincia de Buenos Aires confirmaron que todos los heridos fueron dados de alta durante la mañana del sábado. Las lesiones reportadas fueron en su mayoría leves , incluyendo cortaduras por vidrios, politraumatismos e inhalación de humo, aunque se registró el ingreso de una mujer embarazada intoxicada y un hombre con un infarto.

El incendio, calificado como "complicado y muy largo" por Defensa Civil, obligó a montar un gran operativo de emergencia. Entre las empresas alcanzadas por el fuego se encuentran Iron Mountain , Larroca Minera , Almacén de Frío , Aditivos Alimentarios y una distribuidora Salón . Las autoridades se abocaron especialmente a proteger la empresa Flamia, que almacena productos inflamables, y una industria frigorífica cercana que contenía amoníaco .

El director provincial de Defensa Civil, Fabián García, brindó un mensaje de calma este sábado, asegurando que la situación "nunca representó un riesgo grave para la gente". Confirmó que, si bien el humo resulta molesto, las mediciones indican que no es "tóxico" en el sentido de causar afectación inmediata.

¿Qué se sabe sobre las causas del incendio?

Hasta el momento, no existen hipótesis firmes sobre el origen de la explosión y el posterior incendio. Las autoridades descartaron rápidamente una versión inicial que sugería la caída de una avioneta. Se estima que hay hasta cien galpones afectados con diferentes magnitudes, siendo un galpón que acopiaba neumáticos el responsable de la columna de humo negro más visible.

El trabajo sofocar el incendio, que se encuentra "contenido" pero no extinguido, se estima que se extenderá por varios días para las tareas de escombro y enfriamiento. La autopista Ezeiza-Cañuelas fue cortada en su totalidad como medida de prevención.