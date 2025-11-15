La Capital | Información General | Ezeiza

Explosión en Ezeiza: qué pasó en el parque industrial que provocó un importante incendio

El incidente fue este viernes por la noche en una zona de petroquímicas cerca de la autopista, con una onda expansiva que reventó vidrios en viviendas cercanas

15 de noviembre 2025 · 13:50hs
La explosión se produjo en el Parque Industrial de Ezeiza.

La explosión se produjo en el Parque Industrial de Ezeiza.

Una violenta explosión seguida de un incendio masivo sacudió el viernes por la noche en el Polígono Industrial de Ezeiza, generando una amplia onda expansiva que causó destrozos en viviendas cercanas. Más de 20 dotaciones de bomberos trabajaron desde la madrugada del sábado para contener las llamas en el predio, que afectó a múltiples plantas de acopio y productos químicos.

El incidente, ocurrido pasadas las 21 del viernes, se originó en una zona de funcionamiento de petroquímicas sin perímetros definidos, situada a metros de la autopista Cañuelas-Ezeiza. El fuerte estruendo alertó a los vecinos de la zona, y la onda expansiva alcanzó hasta un kilómetro, provocando la rotura de vidrios y el desprendimiento de estructuras.

El saldo inicial fue de 24 personas heridas, de las cuales ocho debieron ser trasladadas a hospitales. Fuentes sanitarias de la provincia de Buenos Aires confirmaron que todos los heridos fueron dados de alta durante la mañana del sábado. Las lesiones reportadas fueron en su mayoría leves, incluyendo cortaduras por vidrios, politraumatismos e inhalación de humo, aunque se registró el ingreso de una mujer embarazada intoxicada y un hombre con un infarto.



El operativo y las empresas afectadas en Ezeiza

El incendio, calificado como "complicado y muy largo" por Defensa Civil, obligó a montar un gran operativo de emergencia. Entre las empresas alcanzadas por el fuego se encuentran Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y una distribuidora Salón. Las autoridades se abocaron especialmente a proteger la empresa Flamia, que almacena productos inflamables, y una industria frigorífica cercana que contenía amoníaco.

El director provincial de Defensa Civil, Fabián García, brindó un mensaje de calma este sábado, asegurando que la situación "nunca representó un riesgo grave para la gente". Confirmó que, si bien el humo resulta molesto, las mediciones indican que no es "tóxico" en el sentido de causar afectación inmediata.

¿Qué se sabe sobre las causas del incendio?

Hasta el momento, no existen hipótesis firmes sobre el origen de la explosión y el posterior incendio. Las autoridades descartaron rápidamente una versión inicial que sugería la caída de una avioneta. Se estima que hay hasta cien galpones afectados con diferentes magnitudes, siendo un galpón que acopiaba neumáticos el responsable de la columna de humo negro más visible.

El trabajo sofocar el incendio, que se encuentra "contenido" pero no extinguido, se estima que se extenderá por varios días para las tareas de escombro y enfriamiento. La autopista Ezeiza-Cañuelas fue cortada en su totalidad como medida de prevención.

La baja en las tasas de vacunación en Argentina encendió alarmas por la reaparición de enfermedades

Alarma por histórica caída de las tasas de vacunación en Argentina

El saldo negativo de la tarjeta SUBE permite a los pasajeros viajar sin crédito y luego devolverlo

Tarjeta Sube: de cuánto es el saldo negativo en noviembre y cómo impacta en Rosario

La Academia Nacional de Medicina es una institución que nació en 1822 

La Academia Nacional de Medicina rechazó el cambio de género en menores de edad

El gran cambio que podría aplicarse en el régimen de monotributo

¿Fin del monotributo? El gobierno analiza eliminarlo y bajar el piso de ganancias

Condenan a un programador por montar una academia para enseñar a desbloquear iPhones

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario

El arquero estrella que se fue de Newells por su selección y hoy sufre para llegar al Mundial

Netflix: tres películas cortas e imperdibles para el fin de semana

El desopilante relato de un futbolista sobre el día que Teo Gutiérrez apuntó con un arma al arquero de Racing

Fotos: se cumplen 19 años de la tormenta de granizo que hizo colapsar a Rosario

De Newells me llamaron varias veces: la confesión de un rosarino que se cansó de hacer goles en Europa

Detienen en Pueblo Esther a un odontólogo acusado de producir material de abuso sexual infantil

Durante el allanamiento, las fuerzas de seguridad secuestraron numerosos equipos informáticos y dispositivos de almacenamiento
Por el alerta naranja se suspendió la noche de Colectividades de este sábado
Fotos: se cumplen 19 años de la tormenta de granizo que hizo colapsar a Rosario
El tour por Rosario del influencer yankee: Central, Oroño y las Colectividades
Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa Gobernador Gálvez
Puerto San Martín: balearon a una joven de 19 años y hay un detenido
Condenan a un programador por montar una academia para enseñar a desbloquear iPhones

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario

El arquero estrella que se fue de Newells por su selección y hoy sufre para llegar al Mundial

Netflix: tres películas cortas e imperdibles para el fin de semana

Lucas Bernardi tiene en mente cuál será el último equipo de Newells de un pésimo 2025

De Newells me llamaron varias veces: la confesión de un rosarino que se cansó de hacer goles en Europa
De Newells me llamaron varias veces: la confesión de un rosarino que se cansó de hacer goles en Europa

Newells vs Racing: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Central y un cierre para cumplir, tonificar y meterse de lleno a la pelea del título

Detienen en Pueblo Esther a un odontólogo acusado de producir material de abuso sexual infantil
Puerto San Martín: balearon a una joven de 19 años y hay un detenido

La intervención barrial logró reducir un 78% la violencia en tres zonas de Rosario

Zona oeste: temor de vecinos por dos ataques a tiros en la misma cuadra en menos de 24 horas

Fotos: se cumplen 19 años de la tormenta de granizo que hizo colapsar a Rosario
El tour por Rosario del influencer yankee: Central, Oroño y las Colectividades

Aguas Santafesinas redujo drásticamente el tiempo para resolver reclamos

Por el alerta naranja se suspendió la noche de Colectividades de este sábado

La Capital extiende este viernes la Noche de las Heladerías: cómo llevarte 2x1
Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa

Santa Fe desreguló las licencias de taxis por Uber y en Rosario las están regalando
La inflación provincial volvió a perforar la media nacional con un 2,7 %
La línea 107 volvió a funcionar con normalidad para emergencias de salud
Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Heca
Difunden un alerta amarillo por fuertes tormentas para el sábado a la noche
El gobierno de Kicillof cuestionó el acuerdo con Estados Unidos
Adorni y el acuerdo con EEUU: La Argentina está en el sendero del crecimiento
¿Fin del monotributo? El gobierno analiza eliminarlo y bajar el piso de ganancias
San Genaro: una nena de 2 años murió al caerle encima el portón de un club
Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos
Tarjeta Sube: de cuánto es el saldo negativo en noviembre y cómo impacta en Rosario
Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de Tachuela
Marianela Mirra y José Alperovich, cerca del altar: cómo será la boda de la mediática y el exgobernador
Secundarios festejaron el Banderazo: color, ruido y alegría en las calles
Impulsan la realización de test de alcoholemia en las guarderías náuticas

Otro día sin clases en la UNR: paro del gremio no docente para el próximo miércoles
Alarma por histórica caída de las tasas de vacunación en Argentina
Balaceras en zona sudoeste: atacaron un kiosco y una distribuidora
