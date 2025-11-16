Newell's perdió sobre el final contra Racing y terminó el año con las manos vacías

Newell's cayó 1 a 0 ante Racing en el Coloso en la última fecha del Clausura y no pudo despedirse de su público con una sonrisa.

Newell's perdió 1 a 0 con Racing en el Coloso por la última fecha del Clausura 2025 con gol de Tomás Conechny sobre la hora. El árbitro fue Sebastián Martínez, quien tuvo a Felipe Viola en el VAR. El equipo de Lucas Bernardi había asegurado su permanencia en primera división en la fecha anterior al ganarle 2 a 0 a Huracán en el Ducó.