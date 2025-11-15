La Capital | Ovación | Newell's

Cómo les fue a los ex-Newell's y ex-Central que estaban en riesgo de descender

Aldosivi, que se salvó, y los descendidos San Martín y Godoy Cruz tuvieron futbolistas con pasado en los clubes rosarinos. Hubo uno que fue determinante

15 de noviembre 2025 · 21:17hs
Justo Giani

Justo Giani, ex-Newell's, convirtió un gol en el triunfo de Aldosivi que le garantizó un lugar en primera.

Varios futbolistas con pasado en Newell's y Central participaron de los partidos en los que se definía cuáles eran los dos equipos que descendían. Algunos se salvaron, pero otros perdieron la categoría.

Los tres equipos que accedieron a la última fecha del torneo Clausura con la posibilidad de descender fueron Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz.

Aldosivi se salvó con el triunfo por 4 a 2 sobre San Martín de San Juan, que bajó a la Primera Nacional por finalizar con el peor promedio.

Y Godoy Cruz, que igualó con Deportivo Riestra 1 a 1, también perdió la categoría. Quedó penúltimo en la tabla anual, pero como el último fue San Martín, que ya descendía por la tabla del promedio, fue el otro que bajó a la Primera Nacional.

>> Leer más: Central y un cierre para cumplir, tonificar y meterse de lleno a la pelea del título

El futbolista que pasó por el fútbol rosarino y tuvo un día feliz fue Justo Giani. El exfutbolista de Newell's señaló el tercer gol y disfrutó del triunfo salvador por 4 a 2 de Aldosivi.

El Tiburón contó entre los titulares con otro ex-Newell's, el defensor Yonathan Cabral. Y en el banco tuvo de entrenador a Guillermo Farré, exfutbolista de Central Córdoba.

Los que no pudieron evitar el descenso

En la otra vereda, en San Martín de San Juan, todo fue tristeza para el ex-Newell’s Matías Orihuela y el exCentral Luciano Recalde, quienes fueron titulares, y para el excanalla Esteban Burgos, quien permaneció en el banco.

La frustración por descender también la tuvieron jugadores de Godoy Cruz que pasaron por Central. El caso del centrodelantero Luca Martínez Dupuy, quien fue suplente y entró en el segundo tiempo, y los mediocampistas Walter Montoya y Pol Fernández.

Newell's vs Racing: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Racing: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Lo único positivo de 2025: Bernardi, el faro que salvó a Newell's del peor infierno 

Lo único positivo de 2025: Bernardi, el faro que salvó a Newell's del peor infierno

Lucas Bernardi tiene en mente cuál será el último equipo de Newell's de un pésimo 2025

Lucas Bernardi tiene en mente cuál será el último equipo de Newell's de un pésimo 2025

El arquero estrella que se fue de Newell's por su selección y hoy sufre para llegar al Mundial

El arquero estrella que se fue de Newell's por su selección y hoy sufre para llegar al Mundial

