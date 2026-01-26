Quién es Ryoga Kida, el futbolista japonés que debutó en Argentinos Juniors

El delantero de 20 años ingresó en el segundo tiempo durante el encuentro entre el Bicho y Sarmiento. Es el tercero de esa nacionalidad que juega en Primera

La primera fecha de la Liga Profesional cerró este lunes con la agónica victoria de Argentinos Juniors por 1-0 frente a Sarmiento . Mas allá del resultado, el partido disputado en La Paternal quedó marcado por el debut de un jugador con una nacionalidad atípica en el fútbol argentino: el estreno del futbolista japonés Ryoga Kida.

El delantero de 20 años ingresó a los 73 minutos de juego en lugar del mediocampista Nicolás Oroz cuando el "Bicho" no podía quebrantar la defensa del "Verde de Junín", a pesar de tener un jugador de más en el campo.

La entrada de Kida en el partido le cambió la cara al equipo de Nicolás Diez . Se mostró muy participativo en el juego colectivo y, en su primera incidencia, sacó un potente remate que exigió al arquero Javier Burrai luego de una notable jugada por el sector izquierdo.

Finalmente, Tomás Molina fue quien logró meter el gol de la victoria al minuto 97 tras un gran centro de Leandro Lozano. De este modo, Argentinos logró reponerse de la sorpresiva eliminación de la Copa Argentina en manos de Midland y comenzó el campeonato local con el pie derecho.

La historia de Ryoga Kida, el japonés de Argentinos Juniors

El delantero de 20 años provenía del Nagoya Grampus, de la Primera División de Japón, y llegó al equipo de La Paternal a principios de 2024 a préstamo con una opción de compra. Sin saber hablar español, sus primeros pasos en Argentina fueron en Reserva, donde disputó 33 partidos, convirtió seis goles y repartió dos asistencias.

En una entrevista cuando apenas llegó al Bicho, Kida explicó este paso en su carrera: "Siempre he admirado a jugadores sudamericanos como Luis Suárez y Lionel Messi. Quiero consolidar mi estilo dentro del fútbol sudamericano. Irme a una edad temprana, en mi adolescencia, me permite absorber más y mejorar mi nivel. Además, Argentina es una nación ganadora de la Copa del Mundo".

El estreno de un jugador nipón no se ve frecuentemente en el fútbol argentino, al punto que se convirtió en el tercero de esa nacionalidad en sumar minutos. Anteriormente, estuvieron el recordado Naohiro Takahara, quien tuvo un breve paso por Boca Juniors en la temporada 2001-2002 donde anotó un solo gol, además de Yusuke Kato, quien estuvo en Huracán entre 2006 y 2009.

En la rama femenina, hubo una sola futbolista japonesa: Ichika Egashira, actual jugadora de San Lorenzo con pasado en River.