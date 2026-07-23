Newell's: la reserva alcanzó una nueva igualdad con un penal sobre el final

Los pibes de Newell's sólo obtuvieron un empate, con gol de Joaquín Amadío, ante Estudiantes (RC), en el predio de Bella Vista

Mirando hacia adelante, Newell's deberá enfrentar a Defensa y Justicia, por la 3ª jornada, en condición de visitante.

La reserva de Newell's tuvo que sufrir más de la cuenta para poder sumar un empate 1-1 ante Estudiantes de Río Cuarto , en un duelo perteneciente a la 2ª fecha del torneo Proyección, que afrontó en condición de local. De esta manera, acumula una nueva igualdad que no lo deja acomodarse en el lote de arriba en el grupo B del certamen.

Con un gol de penal del centrodelantero Joaquín Amadío en el tramo final del encuentro, los dirigidos por Lucas Bernardi pudieron al menos quedarse con una unidad que no lo deja con los bolsillos vacíos.

Vale recordar que este duelo se llevó adelante en el Centro Jorge Griffa, y que el elenco visitante se había puesto en ventaja, con una anotación a los 25’ del primer tiempo de Ramiro Bornia.

Más tarde, luego de un penal muy discutido por Estudiantes, a los 38’ del complemento, Amadío anotó con mucha tranquilidad para estampar un tanteador en equilibrio.

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Los once de Newell's

Para esta ocasión, el cuerpo técnico liderado por Bernardi designó de arranque a Francisco Sciarini; Gino Barrio (Facundo Rubio), Valentín Rosso, Néstor Boretto, y Leonel Aranda; Tomás Viola (Mateo Villalba), Gino Mutti, y Tiago Grondona (Elián Sosa); Benjamín Barrios (Genaro Castelli), Joaquín Amadío, y Jeremías Morales (Ignacio Liberato).

Por su parte, la visita alineó a Francisco Gualteri; Ignacio Albornoz, Leonel Acuña, Bautista Federighi (Maximiliano Devia), Tomás Escobar, Santino Real, Benjamín Gutiérrez, Mateo Rodríguez, Ramiro Bornia, Joaquín Rivero y Benjamín Moyano.

Vale precisar que sobre el tiempo adicional, fue expulsado Devia por doble amonestación.

Así, entre pardas, Newell’s trata de ir haciendo pie en una categoría muy especial para el universo rojinegro ya que de ahí provienen los valores que luego saltan a la primera división, y los que logran destacarse pueden convertirse en grandes ingresos para el club.

Vale precisar que en la 1ª fecha del campeonato, en el debut en el Clausura, la Lepra también igualó 1-1 con Huracán, en el predio La Quemita.

Mientras, que mirando hacia adelante, el conjunto rojinegro deberá enfrentar a Defensa y Justicia, por la 3ª jornada, en condición de visitante.

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Ahí consigue protagonismo

Hay que destacar que Newell’s logró tener protagonismo en esta división durante el primer semestre, y merced a buenos rendimientos individuales y colectivos logró terminar cuarto en su zona, lo que le permitió sacar boleto para la siguiente instancia.

Ahí, por cuartos de final, perdió con Vélez, el primero de la otra zona, 2-1 en la Villa Olímpica y quedó fuera de la batalla por el cetro de la categoría.

Hay que recordar que en reserva, sólo clasifican cuatro a la siguiente rueda, por lo que hay que mantener constancia y buenos resultados en la fase de grupos para poder mantener chances de clasificar hasta el final.

Si aparece algún traspié ocasional, hay que tratar de cicatrizar lo más rápido posible las heridas y levantarse para poder seguir dando pelea, ya que si cualquier equipo se retrasa y pierde al vagón de punta, que marcha como locomotora del resto, después se hace muy complicado.

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Siempre en renovación

Así, en la reserva, de la mano de Bernardi, Newell’s ha podido funcionar de una manera productiva y ha logrado destacarse con participaciones que generalmente desembocaron en boletos a cuartos.

En este Clausura, está exhibiendo nombres que no son los mismos del torneo anterior, ya que muchos han subido a primera división. Evidentemente, en el club del Parque se apunta a una renovación permanente y todo se intenta encuadrar en ese proceso.