El ciclo de Cristian Fabbiani en Newell's: 6 de 8 sub-20 no jugaron cuatro partidos enteros

En los ocho meses que lleva el entrenador, el mediocampista Luca Regiardo fue el único que actuó con frecuencia. Con el Ogro debutaron cinco juveniles

El enojo del hincha de Newell’s desencadenó la reacción lógica ante la falta de resultados. El grito de “poné a los pibes” se escuchó en el Coloso en el partido contra Tigre. Exigencia que se potenció porque un juvenil, Facundo Guch, señaló el gol del empate definitivo.“No es fácil jugar en Newell’s. Esto tiene que ser de a poco”, dijo Cristian Fabbiani sobre el proceso que deben transitar los más jóvenes , aunque también manifestó que hizo “debutar un montón de chicos” y que “no importa la edad”, porque juega “el que esté bien”.

Más allá de los dichos del entrenador, los equipos necesitan de una mixtura. Los pibes pueden ser importantes pero no te salvan. Se necesita la experiencia. El problema es el nivel bajo de los futbolistas de trayectoria. Esos mismos que causaron el fastidio de la hinchada y el reclamo hacia el entrenador para les de más espacio a los pibes. Que de por sí, tuvieron muy poco.

Entre los 8 futbolistas que no superan los 20 años y que puso en cancha Fabbiani desde que asumió en febrero pasado, 6 no llegaron a los 360’ , es decir a cuatro partidos completos. La particularidad es que, de los mencionados, les permitió debutar a 5: Facundo Guch, Jerónimo Gómez Mattar, Jerónimo Russo, Ignacio Liberato y Alejo Navarro.

Luca Reggiardo fue uno de los pocos con participación constante. El volante fue titular en el Apertura, con Mariano Soso, quien lo hizo debutar en la última fecha de la Liga Profesional 2024.

Con la asunción de Fabbiani, jugó apenas un partido de titular en el Apertura. Sobre el final de dicha competencia alternó entre estar de suplente, sin ingresar, y no ser convocado.

>> Leer más: La urgencia de Newell's por mejorar llevó a que jugadores marginados hoy sean esenciales

Pero el mediocampista, que el 29 de octubre cumplirá 19 años, tuvo una constante presencia en el actual semestre. Estuvo entre los once en los dos últimos encuentros de la Copa Argentina. Y compitió en 10 de los 12 partidos del Clausura, de los cuales en 7 fue titular. En las dos fechas que faltó estaba suspendido.

Con Fabbiani, el mediocampista jugó 810' (501’ del Clausura, 165’ del Apertura y 144’ de la Copa Argentina), según el sitio de estadísticas Transfermarkt.

Más atrás aparece Giovani Chiaverano. El atacante, de 20 años, compitió en 8 partidos en el Clausura (309’), 2 en el Apertura (49’), y uno en la Copa Argentina (35’). Su tiempo en cancha fue de 393’.

Chiaverano.jpeg Giovani Chiaverano venía jugando o siendo convocado, pero no concentró para la última fecha.

Lejos, por detrás, se ubica Valentino Acuña. Con Fabbiani, el volante de 19 años, por estos días en el Mundial sub-20, totaliza 289’. Los sumó en sus 4 partidos en el Clausura (143’), 4 en el Apertura (94’) y 2 en la Copa Argentina (52’).

Facundo Guch empezó a tener rodaje

Lo sigue Facu Guch, que el Ogro hizo debutar, contra Kimberley por la Copa Argentina. El mediocampista, de 18 años, ingresó en 6 partidos del Clausura (244’), convirtiendo 2 goles, y en 2 de la Copa Argentina (41’). Tiene un total de 285’.

>> Leer más: Gómez Mattar y el presente de Newell's: "Vamos a sacar esto adelante, por la gente y por nosotros"

Jerónimo Gómez Mattar, también debutante en la máxima categoría con Fabbiani, compitió en 5 encuentros del Clausura (78’) y uno de la Copa Argentina (36’). A los 17 años, lleva 114’ en primera.

image (14) Jerónimo Gómez Mattar tuvo apariciones interesantes en Newell's. Virginia Benedetto

Otro que debutó con Fabbiani fue Jerónimo Russo. El lateral izquierdo o volante, de 20 años, acumula 2 partidos y 40’.

La lista de debutantes con el Ogro sigue con Ignacio Liberato. Eso sí, se le dio la chance en un mal momento, porque entró cuando Boca goleaba a Newell’s por 5 a 0. El extremo, de 17 años, disputó 23’, los únicos que lleva hasta acá.

Alejo Navarro, breves minutos

El juvenil con menos minutos fue Alejo Navarro. El centrodelantero, de 19 años, tiene 4’ en primera, en su único partido, el de su debut, contra Banfield en el Clausura.

A 4 fechas del final, se pide por los pibes, aunque habrá que tener cuidado. No parece ser el momento para que se hagan cargo del equipo.