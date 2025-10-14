Sin equivalencias, Argentina jugó al trote, vapuleó a Puerto Rico y debutó un exNewell's

A media máquina, la selección argentina goleó 6 a 0 a los caribeños en un ensayo para cumplir y en uno de los últimos partidos del año

Lionel Messi y José Manuel López festejan uno de los goles de Argentina ante Puerto Rico.

Argentina superó con absoluta claridad 6 a 0 a Puerto Rico, en el cierre de la ventana de amistosos internacionales. El partido se jugó en el Chase Stadium de Miami. Lionel Messi fue titular. Los goles albicelestes fueron de Alexis Mac Allister (dos), Gonzalo Montiel, Steven Echevarrías (en contra) y Lautaro Martínez (dos). Se consumó el debut del exNewell’s Aníbal Moreno, que jugó todo el segundo tiempo .

En el inicio del partido, el delantero de Puerto Rico Leandro Antonetti recuperó una pelota detrás de la mitad de la cancha y remató con mucha potencia y altura, intentando sorprender con un tiro que se metía por el ángulo, aunque Emiliano Martínez alcanzó a correr hacia atrás y desviar sobre la línea. Era un golazo.

Pero Argentina no tardó en hacer pesar su abrumadora supremacía. Luego de un remate de Lionel Messi en el travesaño, Nicolás González disparó de volea y Alexis Mac Allister metió la cabeza para concretar el 1-0.

Enseguida Messi la picó para el defensor Gonzalo Montiel, que definió de aire para el 2-0.

Argentina implacable

Y el tercero llegó tras un buen toque hacia atrás del debutante José López para la definición implacable de Mac Allister. Con el 3 a 0, los protagonistas se fueron al descanso.

En el complemento se produjo el estreno en la selección albiceleste del exNewell’s Aníbal Moreno. El actual jugador de Palmeiras se paró de volante central.

En tanto, a los 19 minutos del segundo tiempo, después de un remate de Nicolás González, intentó despejar el zaguero Steven Echevarrías, pero la pelota se terminó metiendo en su propio arco.

El recién ingresado Lautaro Martínez aprovechó una pelota que quedó suelta dentro del área chica y marcó el quinto. De inmediato, Messi asistió de taco al Toro y decoró la goleada con el sexto grito.

La formación albiceleste

Argentina alistó a: Emiliano Martínez (75’ Facundo Cambeses); Gonzalo Montiel (62’ Nahuel Molina), Nicolás Otamendi (46’ Lautaro Rivero), Leonardo Balerdi, Nicolás González; Giuliano Simeone (57’ Nico Paz), Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso (46’ Aníbal Moreno); José López (62’ Lautaro Martínez) y Lionel Messi.