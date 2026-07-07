La prensa del mundo se rinde ante la garra argentina: "Se levantaron de la muerte"

Medios de Brasil, Inglaterra, España, Italia y distintos rincones del mundo destacaron la tarea de Messi en la remontada albiceleste

Medios periodísticos de todo el mundo resaltaron la garra de la selección argentina, que en poco más de diez minutos dio vuelta el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante Egipto, en una heroica remontada que lo mantiene con vida en su búsqueda por defender el título de campeón.

"Argentina se levanta de la muerte y remonta a Egipto con tres goles en 15 minutos", fue el título de tapa de El País, de Madrid.

>> Leer más: Festejos multitudinarios en el Monumento tras la emocionante victoria de Argentina ante Egipto

El diario estadounidense New York Times remarcó el rol de Lionel Messi y tituló: "Argentina protagoniza una remontada espectacular para sobrevivir al sorprendente intento de Egipto".

El diario O Globo, de Brasil, también habló del capitán argentino y afirmó que, tras errar un penal, "Messi lideró la remontada sobre Egipto".

En Italia, La Gazzetta dello Sport publicó: "¡Argentina protagoniza una remontada mundialista! Marca tres goles en 13 minutos y envía a Egipto a casa: ¡Messi pasa a los cuartos de final!".

El diario británico The Guardian afirmó que en el fútbol hay una "regla de oro" que es "nunca subestimar" al capitán argentino. "Un Messi emocionado hasta las lágrimas inspira la gran remontada de Argentina en un emocionante partido del Mundial contra Egipto", tituló en su tapa deportiva.

"Messi fue clave"

En Francia, el diario Le Monde afirmó que "Lionel Messi lideró una espectacular remontada de Argentina, que logró evitar por poco la eliminación ante Egipto en el Mundial de 2026". También destacó que la Pulga "fue clave en la reacción de la Albiceleste; tras ir perdiendo 2-0 a falta de diez minutos, el equipo terminó asegurando su pase a los cuartos de final este martes".

El diario egipcio YOUM7 también tuvo elogios para la selección argentina y su conductor: "Messi: el escenario de la victoria sobre Egipto fue increíble y el espíritu de lucha fue la clave de la remontada".