Desde Central argumentan que están haciendo lo posible para prolongarle el contrato a Federico Carrizo hasta junio de 2021. Del otro lado del cuadrilátero espera sentado el jugador. El mismo que cuando escuche la campana a mitad de año se quedará con el pase en su poder. La intención de Pachi es llegar a un acuerdo racional. Al tiempo que desde el entorno del volante aseguran que Cerro Porteño lo quiere llevar ya para reforzar al equipo que participará de la próxima edición de la Copa Libertadores. Incluso desde Arroyito le aseguraron a Ovación que recibieron una propuesta de la entidad guaraní. Aunque fue muy por debajo de lo que realmente tiene tasado el club al cordobés, quien esperan que firme la extensión por derecha así no sale por la izquierda en unos pocos meses más.

Las autoridades auriazules vienen manteniendo charlas con el representante de Carrizo porque el deseo es no perder el capital, más allá de que el mediocampista es una pieza importante desde lo táctico para el entrenador Edgardo Bauza. De hecho, el Patón lo potenció, de menor a mayor, desde su llegada.

Sin embargo, en junio próximo caduca el vínculo contractual. Es por eso que ahora buscan acelerar los trámites burocráticos en pos de llegar a un inminente acuerdo así archivan esta causa y centran la energía en otros temas, entre los cuales además también está la renovación de Néstor Ortigoza (ver aparte).

Carrizo no quiere irse por la puerta del fondo. Todo lo contrario. Central tampoco tiene como estrategia exponerlo. Aunque por el momento las negociaciones no llegan a buen puerto. Cada cual tira agua para su molino. Ninguno quiere ceder. Desde Arroyito certifican que le ofrecen un buen contrato por dos años más, es decir hasta junio de 2021. Como dato extra hay que destacar que los de Arroyito conservan el ciento por ciento de los derechos federativos y 60 de los económicos, mientras Boca tiene el 40 restante.

Mientras que el sonido de la otra campana es distinto. Aseguran por lo bajo que los números no cierran. Piden un poco más de esfuerzo por el lado auriazul, más allá de que financieramente la tesorería no goza de buena salud por más que haya algunas voces que argumenten que el club no está sobre barro, sino sobre piso firme. Si estaría tan sólido el canalla podría adquirir las fichas de ciertos jugadores en su totalidad y evitarían exponer al director deportivo Mauro Cetto a andar ofreciendo préstamos como en los casos de Claudio Riaño y Duván Vergara (ver página 33).

En el medio de la escena apareció Cerro Porteño. La entidad paraguaya acercó recientemente una oferta a través del agente de Pachi. Los azulgranas quieren llevárselo cuanto antes para afrontar la próxima edición de la Copa Libertadores. Sin embargo, los centralistas no llegaron a considerar la propuesta como seria ya que fue considerada muy baja.

Por el momento la gestión sigue su curso. Teniendo en cuenta los argumentos que expone cada uno de los protagonistas hay que certificar que la negociación no pinta para un final feliz. Sin embargo, Central quiere cerrar el vínculo por derecha así evita que el polifuncional mediocampista se vaya "por izquierda" a mitad de año. Todo dependerá de que afine el lápiz o convenza al volante de firmar hasta junio de 2021.