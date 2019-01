Primeros trazos en busca del once ideal

El DT Héctor Bidoglio está probando la formación que arrancará el año de manera oficial cuando el domingo 27 del corriente los rojinegros reciban a Boca en el Coloso Marcelo Bielsa, por la 16ª fecha de la Superliga. Y para ello utiliza al máximo los dobles turnos de Bella Vista con el objetivo de observar detenidamente a sus dirigidos y ensayar variantes tácticas y nominales. El DT ya demostró en su interinato de fin del año pasado (victorias ante Patronato y San Martín de Tucumán) que no le tembló el pulso a la hora de elegir a los futbolistas que consideraba estaban en mejores condiciones e incluso utilizó a algunos juveniles por sobre nombres experimentados. Ahora, ya a punto de iniciar la ronda de amistosos se viene la época en que cada uno deberá ganarse el puesto para comenzar entre los once en 2019.

Bidoglio ya tiene en mente un formato de equipo, pero quiere verlo cómo responde en situación de partido para ver si necesita algún retoque. En este sentido serán vitales los ensayos de pretemporada que se vienen. Mañana el rival será el club San Jorge, el miércoles 16 se probará ante Rampla Juniors y el sábado 19 habrá doble acción, ya que por la mañana los suplentes jugarán ante Sarmiento de Junín y por la noche se presentarán los titulares, con el ansiado retorno de Maxi Rodríguez frente a Vélez, en el Coloso y con público en las tribunas.

Estos amistosos servirán para que el DT pruebe nombres y esquemas de cara al estreno oficial. Porque hay que decir que además de las variantes nominales que puede haber en cuanto a si un futbolista le gana la pulseada a otro para meterse en el equipo también será un tema a tener en cuenta el dibujo táctico que utilizará el nuevo Newell's, que será flexible e incluso se modificará dentro de un mismo encuentro, según lo requiera el trámite del mismo. "No me gusta un equipo predecible, quiero que intercambiemos posiciones. Esto es muy lindo, pero también trae problemas sin la coordinación correcta. Tenemos que ser protagonistas y sostener una intensidad alta de juego. Hasta en un mismo partido puede haber cambio de esquema. A veces la lectura previa no es la misma a la de los últimos diez minutos del encuentro", le confió esta semana Bidoglio a Ovación.

Claro que si bien están los cuatro amistosos por delante, una de las opciones ambiciosas de equipo que maneja Bidoglio y que incluso ensayó en la semana es la de un conjunto integrado por Alan Aguerre en el arco; una línea de cuatro defensores compuesta por Facundo Nadalín, Stéfano Callegari, Fabricio Fontanini y Mariano Bíttolo; el doble cinco con Braian Rivero y Jerónimo Cacciabué; el triple enlace de lujo conformado por Mauro Formica, Maxi Rodríguez y Víctor Figueroa, y como único punta estuvo Fabricio Fydriszewski.

Es cierto que se trata de una idea que deberá estar bien aceitada para que prospere. La realidad es que también hay opciones potables de jugadores que podrían filtrarse entre los once de cara al estreno formal. Aquí podría forzar un puesto el Cabezón Bernardello en el medio, tal vez Joaquín Torres acoplarse por alguna de las bandas y la Pantera Leal o Alexis Rodríguez podrían sumarse en ofensiva. Y por supuesto que no habría que descartar que irrumpa como sorpresa algún otro integrante del plantel. Es más, para cerrar los partidos el DT ya demostró que puede mandar a la cancha al paraguayo Paredes para darle forma a una línea de cinco.

Que hayan estado relegados Bernardello y Leal a fines del año pasado no significa que ahora no tengan las mismas chances de ganarse un lugar entre los titulares. Deberán esmerarse en las prácticas y los amistosos.

En tanto, hay que recordar que la venta inminente de Héctor Fértoli le impidió hacer fútbol a la par de sus compañeros.

Lo dicho, se vienen ensayos vitales para que Bidoglio defina el once que arrancará el 2019, los que buscarán sostener ese puntaje ideal de seis puntos ganados sobre seis jugados, en el final de 2018.