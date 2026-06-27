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Se va de Central: el paraguayo Enzo Giménez seguirá su carrera en Querétaro

El Canalla acordó la transferencia con el club mexicano. Igual, en Arroyito ya estaban en búsqueda de un jugador en esa posición

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

27 de junio 2026 · 17:07hs
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Enzo Giménez acordó su traspaso a Querétaro

Leonardo Vincenti / La Capital

Enzo Giménez acordó su traspaso a Querétaro, donde firmará un contrato por tres años.

El mercado de pases se empezó a mover en Central, aunque no en lo que más interesa, que es en la llegada de refuerzos. La noticia del día tiene que ver con la salida de un futbolista, que se va por venta. Se trata del paraguayo Enzo Giménez, quien continuará su carrera en Querétaro de México.

La información que se venía manejando era que Giménez no iba a continuar en Central. Se sabía que las negociaciones estaban lo suficientemente avanzadas como para creer que su salida era casi un hecho.

El acuerdo total entre Central, Querétaro y el propio Enzo Giménez llegó esta sábado, por lo que ya es una realidad que el entrenador Jorge Almirón no contará con el paraguayo para la pretemporada que comienza este lunes.

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Enzo Giménez siempre fue bien considerado

Giménez fue siempre bien considerado en Central por los técnicos que lo tuvieron, pero la posibilidad que le apareció del fútbol mexicano le posibilita al futbolista dar un salto económico cualitativo, con un contrato que firmará por tres años con el club mexicano y frente al que Central no estaba en condiciones de competir.

De todas formas, en Arroyito consideraron que no era conveniente cortarle la carrera al jugador, por eso siempre se mostraron predispuestos a negociar. Las cifras de la transacción no trascendieron, pero algunas fuentes consultadas indicaron que si bien hay un dinero que a Central le quedará, no es el que le permita al club hacer una gran diferencia.

Central tenía la mitad del pase del jugador que le había adquirido a Cerro Porteño hace apenas seis meses, luego del año de estadía que el paraguayo tenía en Arroyito.

Su llegada a Arroyito

Es que Giménez llegó a Central a principios de 2025, cuando Ariel Holan era el entrenador. Lo hizo como alternativa a Emanuel Coronel en el lateral derecho, pero tanto el Profesor como el propio Almirón lo utilizaron más como volante y hasta como extremo (algunos partidos había jugado en esa posición en el club paraguayo) que como marcador de punta.

Enzo Giménez llegó a Central como alternativa para el lateral derecho, pero jugó mucho como extremo.

Enzo Giménez llegó a Central como alternativa para el lateral derecho, pero jugó mucho como extremo.

El vacío que producirá su salida no implica un gran dolor de cabeza, ya que cuando Almirón elevó a la comisión directiva los puestos a reforzar, uno de ellos era justamente esa posición. Con la partida del paraguayo, Central achicará además el cupo de extranjeros, lo que le dará la posibilidad de buscar alguna cara nueva entre jugadores que no sean argentinos.

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Esto es, aunque Giménez hubiese continuado en Arroyito, igualmente se hubiera buscado un jugador en esa posición. De lo poco que trascendió hasta aquí en Central en materia de refuerzos, el puesto de extremo por derecha está entre las prioridades para Almirón. Casi a la misma altura del centrodelantero, puesto que quedó vacante tras la partida de Alejo Veliz a Bahía de Brasil.

De Central a México

Lo concreto es que Giménez no seguirá en Central y que su futuro está en Querétaro, club que le ofreció un contrato por tres años, mucho más importante desde lo económico que el que tenía firmado con el Canalla.

En el tiempo que Giménez estuvo en Central disputó 51 partidos, en los que marcó tres goles y metió tres asistencias.

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