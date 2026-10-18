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Argentino de Rosario sufrió, pero dio el primer paso y ahora va por la Permanencia

El Salaíto igualó 0 a 0 con Muñiz en Atlético Empalme y tras el alargue se impuso por 5 a 3 en los penales. Le falta un paso para seguir en la C

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

18 de octubre 2026 · 17:31hs
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Los jugadores y los hinchas de Argentino festejan el triunfo ante Muñiz

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Los jugadores y los hinchas de Argentino festejan el triunfo ante Muñiz, tras la definición con los tiros penales. Ahora enfrentará a Defensores de Glew para salvar la categoría.

Algarabía, desahogo, llanto y lágrimas en los ojos fueron las sensaciones que vivieron los hinchas de Argentino de Rosario que se dieron cita en la coqueta cancha de Atlético Empalme de Villa Constitución, institución modelo en el sur santafesino y que tras la conversión del último penal ejecutado por Juan Cisneros, los salaítos se sacaron una mochila muy pesada para pasar con éxito el partido directo para evitar la desafiliación.

Ahora, el Albo deberá enfrentar en dos partidos, a Defensores de Glew, del Promocional Amateur, con revancha en el Olaeta de barrio Sarmiento. En caso de igualdad de puntos y goles, conservará la categoría el equipo de la C, que es Argentino. Por su parte, Muñiz no jugarán por una temporada en la Primera C.

Después de tantas pálidas a lo largo de la temporada, el hincha, plantel y el cuerpo técnico necesitaban una alegría de esta magnitud y se dio.

Solo servía el triunfo, no importaba sí era en los 120 minutos o en los tiros penales. Lo importante fue ganar en un partido muy chivo donde los nervios estuvieron a la orden del día.

Incidencias de los 120 minutos

Fue un partido muy discreto, hubo mucha actitud, pero el fútbol estuvo ausente sin aviso. Las mejores situaciones fueron para el Salaíto. En la etapa inicial Julián Andrada, con un remate esquinado, reventó el palo derecho y en el complemento, el árbitro Mastroinani ignoró un claro penal sobre Andrada.

Y en el alargue, a tres minutos del final, el arquero Agustín Di Biase le tapó un tremendo zapatazo de Theo Guiñazú y privó a los salaítos de alzarse con el triunfo en los 120 minutos. Después fueron a los tiros penales y la alegría fue de los albos.

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Voces de los protagonistas

Francisco Olivera y Theo Guiñazú, dos puntales del equipo dirigido por Leonardo Acoglanis, se mostraron muy emocionados por la victoria.

“Dimos el primer paso, contentos por el triunfo y nos falta un poquito más para dejar a Argentino en la C. Fue un partido muy disputado, contamos con las mejores chances, pero en los tiros penales, el equipo fue muy efectivo, ganamos y ahora debemos trabajar el doble para afrontar los dos choques”, le confió el arquero Olivera a Ovación.

Theo Guiñazú se refirió al infartante cotejo que sacaron adelante. “No me imagina que iba a disputar un encuentro de esta magnitud en el arranque de la temporada y más para salvar la desafiliación. Ahora hay que preparar los encuentros que faltan y dejar al Salaíto en la Primera C”, dijo el mediocampista y referente del Albo.

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