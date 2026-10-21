La UNR abrió la inscripción al curso preuniversitario para los ingresantes La propuesta es virtual y propone un primer acercamiento con la vida de la UNR. No es obligatoria ni reemplaza los cursos que se dictan en las facultades 21 de octubre 2026 · 16:18hs

La Universidad Nacional de Rosario (UNR) abrió la inscripción al curso preuniversitario. La propuesta consta de una serie de módulos, que se siguen en forma virtual, y buscan acercar a los ingresantes a la universidad pública a la vida académica. El curso no es obligatorio ni reemplaza las actividades que se realizan en las distintas facultades para quienes empiezan a estudiar en el nivel superior.

El curso preuniversitario es una propuesta común a todas las carreras de la UNR, de cursado voluntario y bajo modalidad virtual. Las clases comienzan el lunes 2 de noviembre y tienen una duración de seis semanas. El recorrido por los distintos temas es libre, lo que implica que los ingresantes pueden realizar las actividades siguiendo sus propios tiempos.

La formación consta de cinco áreas temáticas para explorar distintas áreas de conocimientos y experimentar cuáles resultan más interesantes o más accesibles.

El primer módulo se denomina "Leer y escribir en la Universidad" y tiene como objetivo acercar a los ingresantes a las prácticas de lectura y escritura en la Universidad, buscando establecer un puente entre el recorrido escolar previo y el nivel superior de enseñanza.

El segundo módulo, "Lógica para pensar" brinda herramientas sobre como se construye el conocimiento científico. También hay un módulo de mátemática, ambiente y salud y política y sociedad, donde se propone ingresar a conceptos claves de cada una de estas áreas. El curso preuniversitario es una propuesta voluntaria y complementaria a las instancias de cada facultad, pensada para estudiantes de todas las carreras de la UNR. Las inscripciones se realizan a través del sitio web preuniversitario.unr.edu.ar.