La Capital | La Ciudad | UNR

La UNR abrió la inscripción al curso preuniversitario para los ingresantes

La propuesta es virtual y propone un primer acercamiento con la vida de la UNR. No es obligatoria ni reemplaza los cursos que se dictan en las facultades

21 de octubre 2026 · 16:18hs
Google Seguir a La Capital en Google
La UNR abrió la inscripción al curso preuniversitario para los ingresantes

La Universidad Nacional de Rosario (UNR) abrió la inscripción al curso preuniversitario. La propuesta consta de una serie de módulos, que se siguen en forma virtual, y buscan acercar a los ingresantes a la universidad pública a la vida académica. El curso no es obligatorio ni reemplaza las actividades que se realizan en las distintas facultades para quienes empiezan a estudiar en el nivel superior.

El curso preuniversitario es una propuesta común a todas las carreras de la UNR, de cursado voluntario y bajo modalidad virtual. Las clases comienzan el lunes 2 de noviembre y tienen una duración de seis semanas. El recorrido por los distintos temas es libre, lo que implica que los ingresantes pueden realizar las actividades siguiendo sus propios tiempos.

La formación consta de cinco áreas temáticas para explorar distintas áreas de conocimientos y experimentar cuáles resultan más interesantes o más accesibles.

El primer módulo se denomina "Leer y escribir en la Universidad" y tiene como objetivo acercar a los ingresantes a las prácticas de lectura y escritura en la Universidad, buscando establecer un puente entre el recorrido escolar previo y el nivel superior de enseñanza.

El segundo módulo, "Lógica para pensar" brinda herramientas sobre como se construye el conocimiento científico. También hay un módulo de mátemática, ambiente y salud y política y sociedad, donde se propone ingresar a conceptos claves de cada una de estas áreas.

El curso preuniversitario es una propuesta voluntaria y complementaria a las instancias de cada facultad, pensada para estudiantes de todas las carreras de la UNR. Las inscripciones se realizan a través del sitio web preuniversitario.unr.edu.ar.

Noticias relacionadas
Constantino Razzetti. El bioquímico asesinado por la Triple A fue reconocido este mediodía en la Facultad de Medicina.

El anfiteatro central de la Facultad de Medicina vuelve a llamarse Constantino Razzetti

La firma del convenio se realizará en el marco de un encuentro que reunirá este viernes y sábado en Rosario a representantes de la masonería de distintas regiones del país, con motivo de la reunión mensual del Honorable Consejo de la Orden.

La masonería y la UNR crearán una Cátedra de Librepensamiento en Rosario

María Eugenia Schmuck usó una frase desafortunada.

Bochazo: Schmuck niega las acusaciones de La Libertad Avanza

Uber funciona por fuera de la regulación de aplicaciones de transporte.

El Concejo no logró un acuerdo sobre Uber en Rosario y la discusión sigue abierta

Las más leídas

Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores

Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores

Murió un histórico presidente de Central Córdoba justo el día en que el club cumplió 120 años

Murió un histórico presidente de Central Córdoba justo el día en que el club cumplió 120 años

Rosario espera cinco días sin sol: anuncian lluvias, tormentas y ráfagas de viento

Rosario espera cinco días sin sol: anuncian lluvias, tormentas y ráfagas de viento

El día que la caída de un caniche desde un piso 13 terminó en una tragedia con tres muertos

El día que la caída de un caniche desde un piso 13 terminó en una tragedia con tres muertos

Lo último

Cambian las tasas de interés: qué bancos y billeteras virtuales ofrecen los mejores rendimientos

Cambian las tasas de interés: qué bancos y billeteras virtuales ofrecen los mejores rendimientos

Las redes de salud de todo el país se reúnen en Rosario

Las "redes de salud" de todo el país se reúnen en Rosario

La UNR abrió la inscripción al curso preuniversitario para los ingresantes

La UNR abrió la inscripción al curso preuniversitario para los ingresantes

Denuncian por estafa con tres departamentos a la familia de una diputada libertaria de Rosario

Un empresario denunció en la Justicia al grupo Razzini por tres departamentos que pagó 300 mil dólares y nunca recibió. La diputada Verónica Razzini y sus hermanos fueron citados a declarar. El holding familiar acumula deudas millonarias
Denuncian por estafa con tres departamentos a la familia de una diputada libertaria de Rosario
Dramática crecida del Paraná en una ciudad turística: se rompieron las defensas y el agua avanza sobre la zona urbana
Información General

Dramática crecida del Paraná en una ciudad turística: se rompieron las defensas y el agua avanza sobre la zona urbana

Rutas nacionales 11 y 34: las autovías que Santa Fe espera desde hace más de una década
La Ciudad

Rutas nacionales 11 y 34: las autovías que Santa Fe espera desde hace más de una década

Pullaro, Frigerio y Llaryora le hacen un guiño a Milei: quieren eliminar las Paso
Política

Pullaro, Frigerio y Llaryora le hacen un guiño a Milei: quieren eliminar las Paso

Tragedia en San Cristóbal: la familia del alumno asesinado demandará a los padres del atacante y al colegio
La Región

Tragedia en San Cristóbal: la familia del alumno asesinado demandará a los padres del atacante y al colegio

Cambian las tasas de interés: qué bancos y billeteras virtuales ofrecen los mejores rendimientos
Economía

Cambian las tasas de interés: qué bancos y billeteras virtuales ofrecen los mejores rendimientos

Las más leídas
Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores

Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores

Murió un histórico presidente de Central Córdoba justo el día en que el club cumplió 120 años

Murió un histórico presidente de Central Córdoba justo el día en que el club cumplió 120 años

Rosario espera cinco días sin sol: anuncian lluvias, tormentas y ráfagas de viento

Rosario espera cinco días sin sol: anuncian lluvias, tormentas y ráfagas de viento

El día que la caída de un caniche desde un piso 13 terminó en una tragedia con tres muertos

El día que la caída de un caniche desde un piso 13 terminó en una tragedia con tres muertos

Gonzalo Belloso: Fue el honor de mi vida haber sido presidente de Central

Gonzalo Belloso: "Fue el honor de mi vida haber sido presidente de Central"

Ovación
Central confirmó la lesión de Federico Navarro en la recta final de la temporada
Ovación

Central confirmó la lesión de Federico Navarro en la recta final de la temporada

Central confirmó la lesión de Federico Navarro en la recta final de la temporada

Central confirmó la lesión de Federico Navarro en la recta final de la temporada

Jerónimo Gómez Mattar: Newells es mi vida y a este gol lo soñé siempre

Jerónimo Gómez Mattar: "Newell's es mi vida y a este gol lo soñé siempre"

Esgrima: Fuimos a ganar experiencia y estamos en un buen nivel, dijo Franco Marchetti

Esgrima: "Fuimos a ganar experiencia y estamos en un buen nivel", dijo Franco Marchetti

Policiales
Extorsiones desde la cárcel: un recluso fue condenado por exigir dinero por Whatsapp
Policiales

Extorsiones desde la cárcel: un recluso fue condenado por exigir dinero por Whatsapp

Entraron a robar a la casa de un fiscal santafesino y se llevaron su motocicleta

Entraron a robar a la casa de un fiscal santafesino y se llevaron su motocicleta

Detienen en Buenos Aires a Ladrillo, condenado en 2018 como parte de Los Monos

Detienen en Buenos Aires a "Ladrillo", condenado en 2018 como parte de Los Monos

Cordobés preso cuando intentaba robar con inhibidor de señales

Cordobés preso cuando intentaba robar con inhibidor de señales

La Ciudad
La UNR abrió la inscripción al curso preuniversitario para los ingresantes
La Capital

La UNR abrió la inscripción al curso preuniversitario para los ingresantes

El Concejo no logró un acuerdo sobre Uber en Rosario y la discusión sigue abierta

El Concejo no logró un acuerdo sobre Uber en Rosario y la discusión sigue abierta

Rutas nacionales 11 y 34: las autovías que Santa Fe espera desde hace más de una década

Rutas nacionales 11 y 34: las autovías que Santa Fe espera desde hace más de una década

El Niño: operativo de limpieza de sumideros frente al alerta por tormentas fuertes

El Niño: operativo de limpieza de sumideros frente al alerta por tormentas fuertes

Casi 3.200 motos fueron al corralón este año por avivadas con la patente

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Casi 3.200 motos fueron al corralón este año por "avivadas" con la patente

Cuáles son los temas urgentes de la salud en Latinoamérica y el impacto en Argentina

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Cuáles son los temas urgentes de la salud en Latinoamérica y el impacto en Argentina

Una joven mujer recibió un balazo en la cintura en Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Una joven mujer recibió un balazo en la cintura en Villa Gobernador Gálvez

Entraron a robar a la casa de un fiscal santafesino y se llevaron su motocicleta
Policiales

Entraron a robar a la casa de un fiscal santafesino y se llevaron su motocicleta

La Justicia rechazó el reclamo millonario de arquitectos cordobeses por el Museo Castagnino
La Ciudad

La Justicia rechazó el reclamo millonario de arquitectos cordobeses por el Museo Castagnino

El obispo alinea a las fuerzas vivas de Rosario ante la llegada del Papa

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

El obispo alinea a las fuerzas vivas de Rosario ante la llegada del Papa

El sistema Lince fue clave para detener a dos jóvenes por robo de celulares en el centro de Rosario
Policiales

El sistema Lince fue clave para detener a dos jóvenes por robo de celulares en el centro de Rosario

Ratificaron la prisión del exfiscal Ríos Artacho por el millonario desvío de fondos judiciales
Policiales

Ratificaron la prisión del exfiscal Ríos Artacho por el millonario desvío de fondos judiciales

Un arcoiris de fuego sorprendió con una postal espectacular en el cielo de Rosario
La Ciudad

Un "arcoiris de fuego" sorprendió con una postal espectacular en el cielo de Rosario

El Fresu calculó en más de $3 millones el salario mínimo, vital y móvil
Economía

El Fresu calculó en más de $3 millones el salario mínimo, vital y móvil

TC: los autos saldrán a la pista del aeropuerto antes de la carrera
La Ciudad

TC: los autos saldrán a la pista del aeropuerto antes de la carrera

Hugo Yasky: Este programa económico se encamina al fracaso
Economía

Hugo Yasky: "Este programa económico se encamina al fracaso"

Capitán Bermúdez: murió un operario al caer de 8 metros instalando fibra óptica
Policiales

Capitán Bermúdez: murió un operario al caer de 8 metros instalando fibra óptica

Discapacidad y reforma electoral generan diferencias en la cúpula del gobierno
Politica

Discapacidad y reforma electoral generan diferencias en la cúpula del gobierno

Parkinson: Rabbia reclamó medidas ante la falta de medicación para pacientes
La Ciudad

Parkinson: Rabbia reclamó medidas ante la falta de medicación para pacientes

El gobierno defendió el presupuesto 2027 para las universidades
Política

El gobierno defendió el presupuesto 2027 para las universidades

Lo asaltan y maniatan en un edificio céntrico, pero un llamado frustró el robo
Policiales

Lo asaltan y maniatan en un edificio céntrico, pero un llamado frustró el robo

Elecciones en Brasil: qué dicen las últimas encuestas entre Lula y Bolsonaro
El Mundo

Elecciones en Brasil: qué dicen las últimas encuestas entre Lula y Bolsonaro

Violencia narco en el cordón industrial: nueve acusados en una banda vinculada a resonante crimen
Policiales

Violencia narco en el cordón industrial: nueve acusados en una banda vinculada a resonante crimen

Milei se burló de la gente que no llega a fin de mes con un cinismo desconocido, cuestionó Kicillof
Política

"Milei se burló de la gente que no llega a fin de mes con un cinismo desconocido", cuestionó Kicillof