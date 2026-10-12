Primera C: Leones FC define de local, Córdoba de visitante y en cancha neutral Argentino

El equipo de los Messi en su debut terminó como el mejor de la Rosarina y jugará Reducido junto al Charrúa. El Salaíto busca seguir en la Primera C

Argentino. El joven plantel del Salaíto puso el pecho a la situación y dejó una buena imagen.

Central Córdoba. El Charrúa cayó ante Deportivo Español, en una tarde para el olvido.

Leones FC. El equipo dirigido por Alejandro Ojeda cerró con triunfo la etapa regular y va por más.

Primera C. Los planteles de Leones FC y Central Córdoba lograron los pasajes para disputar los playoffs en el Reducido final.

Con el cierre de la fecha 32, el torneo de la Primera C comienza a disputar su campeonato de definición. Ya están los 12 equipos clasificados para disputar el Reducido. El objetivo es lograr el segundo ascenso a la Primera B Metropolitana y será la oportunidad de confirmar todo lo bueno que realizaron durante la temporada regular.

Ahora se vienen los playoffs en dos partidos a todo a nada. En esa sintonía, están Leones FC y Central Córdoba, que lograron clasificar y enfrentarán a Mercedes y Centro Español.

Por su parte Argentino realizó una temporada para el olvido, fue el peor equipo de la divisional y ahora deberá disputar un partido crucial ante Muñiz en cancha neutral para no quedar desafiliado por una temporada. De ganar, jugará la permanencia ante un equipo del torneo Promocional Amateur en dos partidos.

Leones FC. El equipo dirigido por Alejandro Ojeda cerró con triunfo la etapa regular y va por más. Gentileza: Prensa Leones FC

Leones FC, la sorpresa

En el primer año en AFA, el club de la familia Messi fue la grata sorpresa en la cuarta categoría, terminó en la cuarta colocación con 51 puntos en la Zona B y aventajó al Charrúa por dos unidades.

El elenco de Alvear transitó con dos entrenadores en la fase regular. Franco Ferlazzo inició el proceso, tuvo un arranque aceptable y después por malos resultados se tuvo que ir sin pena ni gloria. Después llegó Alejandro Ojeda, técnico de inferiores y el equipo volvió a retomar la senda con varias victorias para sellar el cuarto lugar. Ahora enfrentará a Mercedes en dos encuentros.

Central Córdoba. El Charrúa cayó ante Deportivo Español, en una tarde para el olvido.

Central Córdoba quedó quinto

El Charrúa comenzó torcido con Teglia y Acoglanis, llegó Arnaldo Sialle, el equipo le costó reponerse de resultados adversos y después de vencer a Leones FC, tuvo una racha de 11 partidos sin perder. Logró clasificar y ahora jugará ante Centro Español en dos partidos.

Argentino. El joven plantel del Salaíto puso el pecho a la situación y dejó una buena imagen. Gentileza: Prensa Argentino

Argentino, un mal año

Por barrio Sarmiento, el panorama del Salaíto es para el olvido. El joven plantel con todos los contratiempos tuvo que salir a poner el pecho con dos entrenadores. Primero José Previti y luego Leonardo Acoglanis no le pudieron encontrarle la vuelta para revertir una campaña que se asemeja cuando el equipo descendió a la Primera D. El Albo ahora se le viene un partido ante Muñiz, en día y cancha a determinar.