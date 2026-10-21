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El obispo alinea a las fuerzas vivas de Rosario ante la llegada del Papa

Monseñor Martín encabezó un encuentro con políticos, empresarios, profesionales, jueces y gremios. Gran convocatoria

Pablo R. Procopio

Por Pablo R. Procopio

21 de octubre 2026 · 06:30hs
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El encuento de los distintos referentes realizado en la sede Rosario de la Universidad Católica Argentina.

El encuento de los distintos referentes realizado en la sede Rosario de la Universidad Católica Argentina.

Una jornada histórica se vivió este martes por la noche en la sede Universidad Católica (UCA) de Rosario. La actividad demostró la fuerte convocatoria y el peso de la Iglesia en momentos de tensión social. En el marco de la próxima visita del Papa León XIV, la institución educativa fue el escenario de un encuentro multisectorial clave, encabezado por el obispo de Rosario, monseñor Eduardo Martín, y el padre Fabián Monte, responsable de la Pastoral Social.

El denominado "efecto Papa" logró lo que pocas veces ocurre en el actual escenario local: sentar en un mismo espacio a casi todos los referentes de los partidos políticos, incluyendo a diputados provinciales, concejales y miembros del Poder Judicial. La masiva concurrencia también reunió a empresarios, sindicatos, organizaciones sociales y representantes de los colegios profesionales de médicos, abogados y arquitectos, entre otros, además de personalidades rosarinas. La premisa implícita en los pasillos de la universidad era clara: nadie se quería quedar afuera.

>> Leer más: El papa León XIV reapareció tras su operación y agradeció el apoyo de los fieles

Tomando como eje central la última encíclica del Sumo Pontífice, Martín ofreció una profunda reflexión enfocada en el diálogo como el único camino hacia la paz social. El arzobispo instó con firmeza a establecer puentes institucionales y humanos sobre la base del entendimiento mutuo y el compromiso con el bien común. Durante su discurso, el arzobispo rosarino remarcó de manera insistente la necesidad de buscar consensos a pesar de las diferencias y exigió un respeto absoluto hacia el que piensa distinto, definiendo la "paz social" como una construcción colectiva y urgente frente al desafiante contexto del país. “Venimos a sensibilizar a la comunidad acerca del pensamiento del Papa en la cuestión social”, dijo.

Gesto de unidad

El diseño estratégico de la jornada combinó la solemnidad con un fuerte gesto de unidad simbólica. La planificación estipuló que, inmediatamente después de terminar su discurso, el obispo bajara del estrado para unirse a los asistentes. En ese instante, se tomó una fotografía grupal desde una perspectiva elevada, capturando de forma visual la heterogénea cumbre de dirigentes antes de que comenzara formalmente el trabajo técnico en las distintas comisiones.

La iniciativa cumplió su objetivo de promover el encuentro y el entendimiento en un momento socioeconómico crucial para la región.

Expectativa por la visita del Papa

La planificación y el estado actual de la gira del Papa León XIV por Argentina genera una enorme expectativa en todo el país. Se trata de un acontecimiento de enorme relevancia histórica, religiosa y política, ya que será la primera vez que un pontífice visite el territorio nacional en casi 40 años, desde el segundo viaje de San Juan Pablo II en 1987.

La concreción definitiva de la gira estuvo rodeada de incertidumbre tras la intervención quirúrgica del 13 de octubre de 2026, en la que se le extrajo al Papa un adenocarcinoma en el lóbulo inferior del pulmón derecho en el policlínico Gemelli de Roma.

No obstante, el cirujano a cargo de la operación, Stefano Margaritora, afirmó públicamente que no existen impedimentos clínicos para que realice el viaje en avión.

A la espera de la confirmación final, tanto la Conferencia Episcopal como el gobierno de Javier Milei mantienen activos todos los preparativos de manera normal. Igualmente, obispos locales (como el arzobispo cordobés Ángel Rossi) aclararon que se aguarda la "ultimísima palabra" oficial de la Santa Sede.

La planificación de la visita del Papa

La visita formal está planificada como una sección de su gira sudamericana, que abarca también a Uruguay y Perú. El itinerario detallado por el Vaticano contempla paradas en tres puntos clave: el domingo 8 de noviembre llegará desde Aeroparque, a las 16.30. Encabezará un homenaje al general San Martín, una audiencia oficial con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y un discurso ante la sociedad civil en el Palacio Libertad.

Lunes 9 de noviembre: dedicará la mañana a una recorrida solidaria por el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y oficiará su primera misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles. Por la tarde, se reunirá con sectores laborales en la UCA y con líderes interreligiosos.

Martes 10 de noviembre: viajará por el día a la capital cordobesa para presidir una misa masiva en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea). Al regresar a Buenos Aires, por la noche, encabezará una vigilia juvenil.

Al día siguiente, visitará la Cárcel de Devoto por la mañana y cerrará su actividad en el país con una misa central en la Basílica de Luján, para luego partir desde Ezeiza rumbo a Perú.

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