Primera C: Leones FC derrota al Arrabalero, en el estadio 3 de Febrero por la fecha 31

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Habrá balotaje en Brasil: Bolsonaro le ganó a Lula, que se acercó a 2,1 puntos
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El Mercado del Centro cumplió tres años y ya impulsó a 25 emprendimientos rosarinos
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Armaduras, arquería y un viaje al tiempo medieval desde Villa Hortensia
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Otra vez todo vacante en el Quini 6, que ya acumula un pozo de $10.100 millones
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Repudio del Sindicato de Prensa Rosario por panfletos anónimos contra periodistas
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Un diputado rosarino propuso prohibir la venta de la ciudadanía argentina
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Bolsonaro arrasó en Santa Catarina, donde superó a Lula por 41,6 puntos
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Christa Pike sigue inconsciente en el hospital tras la fallida ejecución
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Los gremios de Rosario se preparan para ir hacia un paro regional
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Pami ofrece talleres gratis de todo tipo en Santa Fe: cómo anotarse en Rosario
La UNR volvió a obtener la máxima acreditación para Bioquímica y Farmacia
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Uber: los taxistas piden limitar la cantidad de vehículos de aplicaciones
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Macabro: hallan en reserva natural de V. G. Gálvez fotos de niñas y muñecos