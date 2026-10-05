Primera C: Leones FC derrota al Arrabalero, en el estadio 3 de Febrero por la fecha 31

El equipo de Alvear, clasificado al Reducido, le gana a Sportivo Barracas, en la etapa inicia con el tanto de tiro libre de Juan Ignacio Vieyra por la Primera C

Primera C. El equipo de la familia Messi se presenta en la cancha de Almagro ante Sportivo Barracas.

Con la clasificación en sus bolsillos, Leones FC se presenta en el estadio 3 de Febrero (Almagro)y al cabo del primer tiempo derrota a Sportivo Barracas (1-0) con el tanto de Juan Ignacio Vieyra de tiro libre. Con este resultado, el equipo dirigido por Alejandro Ojeda se ubica en la quinta posición de la Zona B con 48 puntos en la Primera C .

A dos fechas de finalizar el certamen, el elenco de Alvear vienen cumpliendo una destacada actuación, en el primer año en la cuarta categoría de AFA. Leones FC Fue protagonista durante toda la temporada y se clasificó para disputar el Reducido Final por el segundo ascenso a la Primera B.

En el penúltimo partido de la fase clasificatoria, visita a Sportivo Barracas, equipo que necesita el triunfo para sellar el pasaje a la otra instancia.

El trámite en el primer tiempo fue muy parejo, se generaron situaciones situaciones sobre los arcos y a los 40', llegó el soberbio remate de tiro libre de Juan Ignacio Vieyra desde 20 metros, la pelota se metió en el ángulo superior derecho para poner el 1 a 0.

Con el triunfo de Leones FC por 1 a 0 se fueron al descanso en la cancha de Almagro.