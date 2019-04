Presentación burocrática y caras renovadas

Llega sin tanta esperanza. Tampoco muestra mucha ilusión. Central acudirá a la cita pactada contra Aldosivi en esta turística ciudad con una formación mixturada. Moldeada a semejanza de lo que pretende Diego Cocca para encarar este raquítico presente. La Copa de la Superliga pasó de ser una dulce tentación a un trago prácticamente amargo para los auriazules. El Tiburón se movió con soltura en Arroyito y fue un gran depredador el pasado lunes. Le ganó sin gastar energía 2 a 0 y quedó mejor parado para encarar esta crucial revancha en su territorio de aguas saladas. Será más que nada una presentación burocrática e informal la que realice la escuadra canalla. A juzgar por lo que pondrá en cancha, está claro que ahora piensa un poco más en los encuentros que tendrá por la Libertadores y la superfinal ante Boca en Mendoza, que en esta contienda donde es claramente punto.

Repite la idea de rotar y mixturar al equipo pese a que esa fórmula no dio resultado en la derrota contra Gremio en Porto Alegre. Central tiene la cabeza en otro lado. Está como fuera de eje. Diego Cocca decidió meter mano por varios motivos y optó por jugarle a los marplatenses con un muletto.

Quizá busque algún tipo de reacción particular en los protagonistas convocados. Tal vez siga evaluando el material deportivo que tiene a disposición de cara al rearmado del plantel que piensa ejecutar a corto plazo junto a la dirigencia en pos de revertir la historia.

Si bien predomina en algunos rincones auriazules un cierto optimismo, la realidad indica que las expectativas canallas para hoy son escasas. No porque enfrente se topará con el Barcelona de Messi o el River del Muñeco Gallardo. Es porque Central sigue con las defensas bajas. Se muestra vulnerable en cada frente que encare.

El Tiburón le hizo recientemente una herida en el orgullo. Demostró tener un apetito voraz y ratificó en el Gigante estar mejor trabajado y preparado. Y eso que Cocca no se guardó casi nada para el encuentro de ida de la Copa de la Superliga.

Como quedó mal parado, el entrenador de Arroyito quizá cerró los ojos e hizo un análisis del cuadro de situación que lo envuelve y no dudó en cambiar de figuritas. Para hoy dejó a varios apellidos importantes para la estructura del team que comanda.

No formaron parte de la delegación jugadores de la talla de Matías Caruzzo, Néstor Ortigoza, Fabián Rinaudo y Fernando Zampedri. Tampoco fueron citados el defensor Nahuel Molina y el volante colombiano Duván Vergara. Claro que en algunos casos puntuales hay un sólido argumento que sostiene la ausencia. Fito y el Toro no formaron parte de esta odisea porque tienen cuatro amarillas en el lomo, por lo que de jugar y recibir una hoy quedarán automáticamente out de la final de la Supercopa Argentina ante Boca, pactada para el próximo 2 de mayo de Mendoza, porque así lo estipula el nuevo reglamento de la competencia.

A eso hay que sumarle que el próximo miércoles tiene cita por la Libertadores ante Universidad Católica de Chile. Si bien las chances de clasificar a octavos son mínimas, también es verdad que hasta que las matemáticas indiquen lo contrario la escuadra rosarina tiene vida.

Pese a que todos los pronósticos e indicadores lo dan como punto para este partido, Central buscará sentirse cómodo en aguas saladas donde el tiburón suele mostrarse y soltarse más. Tratará de hacer pie y no ahogarse en el intento sabiendo que arranca muy de atrás en las posibilidades de meterse en octavos de final, donde River espera cómodamente al vencedor de esta llave.

Cae de maduro que no la tendrá fácil hoy en el estadio José Minella. No viene teniendo los planetas alineados desde lo deportivo. Sigue demostrando estar en otra sintonía, que dista del paladar del hincha. Aldosivi lo espera plácidamente en su casa. Sabiendo que lo puede devorar en un abrir y cerrar de ojos.

Está a la vista de toda la comunidad canalla que será más que nada una presentación burocrática e informal. Central se muestra en la revancha ante Aldosivi con un mix. Eso marca que está pensando más en el futuro que en el flaco presente.





Llegó a La Feliz con semblante juvenil

Tras el viaje en avión el plantel canalla arribó ayer a las 18.30 a un hotel céntrico marplatense. Enseguida los jugadores se dirigieron a sus respectivas habitaciones y bajaron a cenar a las 20.30. La delegación fue acompañada por el vice Ricardo Carloni. Hubo varios juveniles, entre ellos, Oscar Retamal y Facundo Rizzi (foto).