"Por una oposición responsable"

Desde Futuro Leproso hay un rechazo absoluto a la gestión de la comisión directiva. Pero lo que no vamos a hacer es arriesgar a Newell's, por lo que nos decidimos por la abstención, que en definitiva es la misma posición del auditor externo, nombrado por el club, en su dictamen sobre el balance. Ese es uno de los fundamentos de nuestra posición. Más allá de que digan que con la abstención somos oficialistas, es una postura propia de una oposición responsable. Hemos hablado con Facundo Cino, encargado de licencias de Superliga, y nos advirtió que la no presentación del balance aprobado es una infracción que puede traer consecuencias para renovar la licencia. No es que automáticamente hay una sanción, pero si se llega a ese caso, la resolución final la determinará el Comité de Licencia de la Superliga, integrado por cinco personas. Está comprobada la mala gestión de esta comisión directiva ante la AFA y la Superliga, por lo que no podemos confiar en ella para defendernos ante tal situación. En consecuencia hemos tomado la decisión de la abstención priorizando el interés de Newell's sobre las conveniencias políticas como creemos que corresponde a una oposición responsable.