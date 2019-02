Por qué Leal es la duda de Bidoglio en el armado del equipo

Héctor Bidoglio quizás lo tenga definido, quizás no. Pero el jueves dejó claro en la conferencia de prensa en el Coloso del Parque que tenía una duda: el 9. Se podía pensar entonces que en realidad esperaba el cierre del libro de pases, porque aún se ilusionaba con traer el último refuerzo que pidió: el colombiano Juan Daniel Roa y los únicos con posibilidades de irse eran dos centrodelanteros. Pero ya por esa hora, de ellos el único que podía irse era el paraguayo Alfio Oviedo, mientras que el otro, el portugués Luis Leal, era seguro de que se quedaba. Entonces, ¿por qué no confirmó a la Pantera? La respuesta es muy sencilla: porque no está convencido de que deba hacerlo. El técnico rojinegro ya mostró firmeza para tomar decisiones y este caso no parece ser la excepción. Los números lo avalan: ni por asomo esta Superliga tiene parentesco con su rendimiento en la primera temporada. Ayer tampoco lo confirmó y es muy probable que finalmente sea titular mañana en Santa Fe ante Unión (17.10), pero está claro que el que juega con la 7 deberá ganarse de nuevo la confianza del entrenador rojinegro.

Bidoglio no tomó el interinato para estar de paso. Ni bien Omar De Felippe dejó el equipo tras la caída en Mar del Plata ante Aldosivi y le dieron el mando, metió el doble 5 juvenil con Jerónimo Cacciabue y Braian Rivero, por lo que Hernán Bernardello quedó como el símbolo de la renovación. Lo dejó sin lugar, le trajo una alternativa en Ribair Rodríguez y al Cabezón no le quedó otra que emigrar, en este caso a Godoy Cruz. En la zaga optó por Stéfano Callegari, relegando a Teodoro Paredes. Y adelante produjo la otra gran variante: dejó afuera al centrodelantero titular indiscutible, precisamente Leal, para darle la chance al surgido en la cantera de apellido difícil: Francisco Frydiszewski.

Y no sólo le fue bien en ese cierre triunfal ante Patronato y San Martín de Tucumán (este último significó el fin de una racha negativa importante de visitante), con goles del Polaco incluido, sino que ratificó su postura en este inicio de campeonato ante el poderoso Boca. Sólo la lesión de Frydiszewski la abrió la puerta de nuevo a Leal, pero aún así no lo confirmó.

Como se dijo, las decisiones que tomó en el interinato tienen congruencia con esta duda. En su debut ante Patronato lo dejó en el banco y no lo hizo entrar. En Tucumán directamente no lo convocó. Y ante Boca dicen desde su entorno que hasta pensó repetir esa determinación y optar por Oviedo, porque no lo vio bien en la pretemporada, pero al final no quiso exponerlo, jugó más de un tiempo y el puntaje Ovación fue el más alto que sacó en toda la Superliga: 5.

Leal era candidato a irse. No hubo ofertas convincentes y se quedó. Es jugador del club, a diferencia de Oviedo que está a préstamo pero su rendimiento está claramente en baja. Después de los 9 goles en 25 partidos de la primera Superliga, en esta sólo marcó en la 3ª fecha en la derrota 2-1 en Mendoza, ante Godoy Cruz. Con De Felippe fue titular siempre, menos por lesión ante Colón (0-1) y por la decisión de guardarlo ante Argentinos (2-0) en la previa al clásico de la Copa Argentina. Fueron 11 partidos, donde cuatro veces fue calificado con 5, cinco veces con 4 y dos veces fue aplazado con 3. Claramente Bidoglio lo relegó, pero ahora ambos parecen necesitarse. Leal tuvo momentos muy buenos y puede volver a ellos. El DT lo duda realmente. Ya mostró que puede tomar decisiones antipáticas sin problemas.