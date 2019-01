Gol del Negro. Víctor Figueroa ya sacó el remate ante el cierre desesperado del defensor velezano. Fue la diferencia rojinegra. Marcelo Rubén Bustamante

Newell's tuvo ayer el último ensayo previo al estreno formal. La prueba de tanques llenos antes de empezar la carrera de la Superliga. Y sacó adelante un partido muy chivo ante un rival exigente como el atrevido Vélez del Gringo Heinze. No sin sufrir pudo imponerse en el marcador y terminó llevándose la victoria por la mínima diferencia. Fue un 1 a 0 construido en base a las notables tapadas de Aguerre, las pinceladas de buen fútbol de Formica y Maxi y la definición acertada del Negro Figueroa cuando la pelota le quedó redonda en el área ajena. Buen triunfo para potenciar el ánimo, pero tarea para la semana para corregir el retroceso, en especial en la zona de contención del mediocampo.

En el primer tiempo, Newell's tuvo un inicio errático y de incertidumbre porque le costó encontrar la pelota y las marcas. Vélez se plantó en campo ajeno y aprovechó todo el ancho de la cancha para mover el balón y generar grietas en el equipo rojinegro. Por eso el Fortín estuvo muy cerca de ponerse en ventaja, primero a través de un tiro de Bouzat y luego mediante un disparo de Vargas, ambos neutralizados a puro reflejo por Alan Aguerre, la figura de la tarde-noche. Lucían desconectados Braian Rivero y Lisandro Alzugaray en el tándem de contención.

Pasado el cuarto de hora la Lepra logró despabilarse, se adelantó en el campo y allí Formica y Maxi empezaron a amigarse con la pelota. Y en una de las primeras incursiones rojinegras en el área llegó la apertura del equipo de Bidoglio. Despejó corto el arquero Domínguez, dejó viva la pelota en el área y apareció Víctor Figueroa para sacar un remate seco y poner arriba a Newell's. Lo que había sufrido en el inicio lo borró de un plumazo con el grito de Figueroa. Newell's emparejó el trámite y Maxi mostró destellos de su magia. De manera inexplicable se fue de boca el volante visitante Gastón Giménez y el juez Pablo Dóvalo lo expulsó sin dudar. En el final de la etapa se devoró el empate de frente al arco Rodrigo Salinas.

En el complemento, Newell's buscó plantarse en campo ajeno y por momentos manejó la pelota con efectividad a lo ancho del campo, aprovechando el hombre de más. Igual Fydriszewsky quedó demasiado aislado y Newell's careció de profundidad. Salió el Polaco y entró la Pantera Leal.

Newell's no pudo armar la jugada para cerrar el partido y en el final Aguerre neutralizó una arremetida con destino de red de Mainero y salvó el empate.

La Lepra debe mejorar en el retroceso y estar más compensado en el círculo central, porque arriba demostró que tiene variantes para complicar. La victoria no debe tapar los defectos porque no siempre lo salvará Aguerre.

En esta nota

¿Te gustó la nota?