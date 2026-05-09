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Femenino AFA: Central venció a Estrella del Sur y convirtió un gol histórico

Por la cuarta fecha del torneo de Primera B, el Canalla se impuso por 2 a 1 a y tiene puntaje ideal en campeonato

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

9 de mayo 2026 · 13:35hs
Central está con puntaje ideal en la Primera B del fútbol femenino de AFA

Central está con puntaje ideal en la Primera B del fútbol femenino de AFA,

Central sigue haciendo bien los deberes en el campeonato de Primera B del fútbol femenino de AFA. Las canallas lograron vencer por 2 a 1 a Estrella de Sur y tienen puntaje perfecto. Lidera la zona B con 12 unidades y venció a un rival como que había ganado los tres partidos

En el primer tiempo Central, salió a imponer condiciones basándose en el juego de Virginia Gómez y las dos Fernández. Hasta que en el minuto 10 tras un gran pase de Kuhn la arquera visitante la bajó en el área a Nadia Fernández y la jueza cobro el penal.

La pelota la agarró la arquera Paulina Aprile, quien con un certero derechazo cruzó su remate para poner desde los doce pasos el 1 a 0 para Central y transformarse en la primera guardameta canalla en convertir un gol en primera división.

La alegría duró poco. Ya que dos minutos después luego de un error defensivo donde quisieron darle un pase a Aprile, pero quedó corto y tras el rechazo de la arquera que salió afuera del área, la pelota quedó bollando y Estrella del Sur empató el partido.

Promediando el segundo tiempo, cuando el partido había entrado en un pozo, el DT Giugno arriesgó, cambió el esquema y las canallas comenzaron a jugar con línea de tres.

>>> Leer más: Central tiene una racha para cortar de más de un siglo en playoffs frente a Independiente

Central comenzó a monopolizar la pelota y sobre los 73’ en una jugada que se inició con un lateral de la figura del partido Maite Nicolini, tras un centro de Juana Cárdenas, una defensora visitante se llevó por delante el balón y batió su propia valla y puso el 2 a 1 para las locales.

Desde allí las de Giugno fueron inteligentes y lejos de replegarse se defendieron con la pelota y tuvieron más chances de lograr el tercer gol que Estrella del Sur de empatar el partido.

Lo cierto es que las canallas volvieron a ganar y buscan paso a paso volver a primera división. El próximo rival será Claypole en condición de visitante.

Formación de Central

Paulina Aprile; Maite Nicolini, Yanina Servín, Malen Fontao y Brisa Gallo (62’ Guadalupe Luna); Virginia Gómez, Karolay Narváez (86’ Lourdes Palavecino) y Nadia Fernández; Giovanna Fernández, Juana Cárdenas (75’ Valentina Maldován) y Zoey Kuhn (62’ Martina Clerc).

DT: Matías Giugno.

Quedaron en el banco: Tatiana Rojas, Mía Cáceres y Brisa Arnolfo.

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